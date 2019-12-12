О чём сговорился Лавров с Трампом и Помпео в Вашингтоне

Автор:

Латышев Сергей

Последний раз глава МИД России Сергей Лавров посещал США для проведения переговоров с президентом и главой Госдепа в 2017 году. С тех пор отношения между обеими странами серьёзно ухудшились. Поскольку благодаря противникам президента Дональда Трампа, обещавшего «поладить» с Россией, они стали заложником внутриполитической борьбы в США. Неприятие России оказалось фактически единственным, что объединяет разругавшуюся между собой по всем остальным вопросам американскую элиту.

Но с другой стороны, есть целый ряд мировых проблем, которые США просто не могут решить без сотрудничества и взаимопонимания с Россией. И это также в не меньшей степени проблема Москвы. Речь идёт, в частности, о вопросах контроля над вооружениями, «горячих точках», например, Сирии, борьбе с терроризмом, даже торговле. Так, в частности, у сторон остаётся всё меньше времени на заключение нового соглашения, призванного заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Кроме того, в США в 2020 году состоятся очередные президентские выборы, а обещание идущего на второй срок Трампа иметь хорошие отношения с Россией остаётся невыполненным. Все остальные свои обещания президент так или иначе реализовал. Даже строительство Стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальной миграции сдвинулось с мёртвой точки.

«Поладить» с Россией остаётся, по сути, единственным невыполненным обещанием президента США Дональда Трампа. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress

Совпадение интересов

Поэтому неудивительно, что Трамп снова пригласил Лаврова для переговоров в Вашингтон. Дополнительным мотивом для него стало искушение позлить своих демократических критиков, занятых обречённым на неудачу импичментом президента. А заодно и потешить своё эго: снимок сидящего в Овальном кабинете Белого дома самодовольного Трампа с воинственным красным галстуком и вытянувшегося в струнку справа от него Лаврова говорит сам за себя.

Разумеется, российское руководство, которое Америка давно экзальтирует, ухватилось за это приглашение, чтобы продемонстрировать всему миру: вот видите, американцы принуждают вас рвать с Россией все связи, а сами с удовольствием общаются с нами. Именно такой вывод действительно можно сделать из поста Трампа в Twitter: «Была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор по контролю над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!»

Беседа между Трампом и Лавровым, проведшим перед этим переговоры с Помпео, продолжалась около 50 минут.

Глава МИД России, который провёл также в Вашингтоне две пресс-конференции, не согласился только с тем, что обсуждал с Трампом «вмешательство в выборы» — об этом они якобы не говорили. По словам Лаврова, его переговоры с Трампом прошли в атмосфере «взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире». Глава МИД России подтвердил, что Москва предложила США «любые варианты» продления СНВ-3. Лавров указал, что у России «нет оснований сомневаться, что Трамп искренне понимает выгоду для американцев, американского бизнеса, США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Российской Федерацией и США», хотя не все в Америке разделяют эту позицию, пытаясь «всячески затормозить» нормализацию двусторонних отношений, проталкивая новые санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров неожиданно появился в Белом доме, и по очень важному делу. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Объясняя приглашение в Вашингтон Лаврова американской публике, демократическая часть которой впала по этому поводу в истерику, о чём ниже, Помпео в свою очередь заявил: «И я, и президент говорили, что если есть работа, которую мы можем выполнить совместно с Россией, то мы обязаны сделать это ради американского народа. Надеюсь, что министр иностранных дел Лавров и я сможем достичь прогресса. В частности, президент попросил нас провести работу в сфере бизнес-отношений. Мы попытаемся поработать над этим».



По итогам переговоров с Лавровым Помпео подтвердил: работа над улучшением американо-российских отношений продолжается, прежде всего в сферах, в которых между двумя странами возможно сотрудничество, в первую очередь в борьбе с терроризмом. Помпео подчеркнул необходимость расширения круга участников переговоров по СНВ-3 и, в частности, подключения к переговорному процессу Китая.

Лавров указал на совместной пресс-конференции с главой Госдепа, что переговоры носили деловой и откровенный характер, отметив, что ситуация, когда в отношениях между двумя ведущими ядерными державами накапливаются противоречия, не может считаться приемлемой.

Министр иностранных дел России отмёл обвинение Москвы во вмешательстве в американские выборы, подтвердил, что одной из тем переговоров был вопрос о стратегической стабильности и о продлении договоров о контроле над вооружениями. Лавров проинформировал Помпео о состоявшихся в Париже переговорах по Украине, затронул ситуацию вокруг Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, констатировал, что при президенте Трампе торговля между Россией и США увеличилась.

Подводя итог своих переговоров в Вашингтоне, Лавров констатировал: «С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов».

Подробностей Лавров, конечно, не привёл. Но очевидно, судя по происходящим событиям, например, в Сирии, откуда американцы уносят ноги, передавая русским свои базы, что такое развитие событий было бы невозможно без достижения предварительного взаимопонимания и неафишируемого сотрудничества между обеими сторонами.

Госсекретарь США Майк Помпео — бывший танкист, служивший в Европе: в случае войны с Россией он прожил бы всего несколько дней. Фото: Ting Shen / Globallookpress

Кажется, договорились

Об этом — сотрудничать по максимуму там, где это возможно, в интересах обеих стран в режиме реального времени — и сговорился, судя по всему, Лавров в Вашингтоне с Трампом и Помпео. Можно также предположить, что Москва, являющаяся в отношениях с Вашингтоном пострадавшей стороной как объект вредящих ей всевозможных санкций, потребовала от Белого дома и плату за такое сотрудничество, которая заключается в следующем.

Если американцы по причине внутриполитической ситуации и своей привычки говорить с оппонентами с позиции силы не могут отказаться от прекращения санкционного давления на отстаивающую свои национальные интересы Россию, то санкции, по крайней мере, должны быть более формальными, чем реальными. Объявленные в США к рабочему визиту Лаврова санкции против «Северного потока — 2» таковыми как раз и являются: они только затормозят, но не помешают России с небольшой задержкой реализовать этот важнейший для неё проект.

Истерика американской «демшизы»

Неожиданное появление Лаврова в США в разгар провальной затеи демократов подвергнуть Трампа импичменту за телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским привело в ярость их сторонников, которые давно убедили себя в том, что Россия — это абсолютное, метафизическое зло, а Трамп — агент Путина. Эта миллион раз повторённая ангажированными СМИ и политиками-демократами ложь благодаря особенностям человеческой психики для них стала правдой, даже больше — абсолютной истиной. И теперь эти люди реально страдают.

Вот как комментируют совместное фото Лаврова и Трампа в социальных сетях. «Оба человека на этой картине работают на Владимира Путина», — пишет J.J. @JJ_J0NE5.

Ему вторит @Amy_Siskind: «Все дороги ведут к Путину. Предатель».

Пользователь stay72: «Лавров едет в Белый Дом, чтобы сменить батарейку в маленьком подслушивающем импланте, который Россия установила в мочке уха мистера Трампа».

С ним согласен Tea Pain: «Трамп пригласил Лаврова, потому что ему нужны новые инструкции по его, трамповской, дальнейшей работе». И так далее в таком же стиле...

Консервативное интернет-издание American Thinker собрало целую подборку истеричных воплей в американских СМИ по поводу пребывания Лаврова в Вашингтоне. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер увидел «заговор» в визите Лаврова в Вашингтон. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер: «Трамп, Лавров и Помпео собираются вместе сегодня после полудня, да ещё и втайне. Что за заговор они там замышляют?»

Автор «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йоркера» и «Нью Рипаблик» Стивен Бешлосс: «Какая дерзость: и это как раз в момент, когда Палата представителей оттачивает обвинения импичмента против Трампа в ответ на то, что он занимался вымогательством в отношении союзника США — независимой Украины!»

Активистка Кристина Минк, получившая известность благодаря кампании #ImpeachTrump: «После того, как Трамп встретился с Лавровым в мае 2017 года, один из наших самых высоко пролезших шпионов в России оказался скомпрометирован. Нам пришлось срочно эвакуировать этого шпиона сюда, а ведь он так тесно работал с Путиным, что мог вроде бы фотографировать рабочий стол Путина. И вот вам пожалуйста — Трамп отказывается отвечать на вопросы Конгресса, он вместо этого с Лавровым встречается!»

Подводим итог

Понятно, что с такими настроениями в Америке, причём достаточно распространёнными, никакого открытого улучшения российско-американских отношений быть не может. Но этого эффекта фактически можно добиться другим путём — конкретным прагматическим сотрудничеством при общей имитации враждебности по отношению к России со стороны США. Увы, в нынешних условиях это, похоже, единственный путь, по которому США и России придётся идти в обозримом будущем, руководствуясь принципом меньшего зла. Более позитивного варианта просто нет.