О чём расскажет Путин в большом интервью? Кремлёвский пул ввернул интригу

СМИ анонсировали новое большое интервью президента России Владимира Путина. Известно, что оно запланировано на 14:00. А вот тематика пока точно не известна.

Журналисты кремлёвского пула РИА Новости в своём Telegram-канале RIA_Kremlinpool ввернули интригу, озадачив вопросом: "О чём будет говорить президент в интервью тележурналисту Брилеву?"

Там же уточняется, что пока известно лишь о том, что речь пойдёт об актуальных вопросах.

Журналисты также напомнили, что в последний раз интервью главы государства, которое выходило на отечественном ТВ этим летом, было записано в разное время. Среди обсуждаемых тем была эпидемия коронавируса, международная политика (США и Украина), а также поправки в Конституцию России.