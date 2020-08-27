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О чём расскажет Путин в большом интервью? Кремлёвский пул ввернул интригу
27 августа 2020, 15:30 • 52 • Политика
Сегодня в 14;00 анонсировано новое большое интервью президента России Владимира Путина. Журналисты кремлёвского пула ввернули интригу: о чём будет говорить глава государства?
СМИ анонсировали новое большое интервью президента России Владимира Путина. Известно, что оно запланировано на 14:00. А вот тематика пока точно не известна.
Журналисты кремлёвского пула РИА Новости в своём Telegram-канале RIA_Kremlinpool ввернули интригу, озадачив вопросом: "О чём будет говорить президент в интервью тележурналисту Брилеву?"
Там же уточняется, что пока известно лишь о том, что речь пойдёт об актуальных вопросах.
Журналисты также напомнили, что в последний раз интервью главы государства, которое выходило на отечественном ТВ этим летом, было записано в разное время. Среди обсуждаемых тем была эпидемия коронавируса, международная политика (США и Украина), а также поправки в Конституцию России.
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