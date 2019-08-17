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О чём "посекретничают" Путин и Макрон в летней резиденции: Ушаков раскрыл список тем

17 августа 2019, 00:24  •  73 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС на встрече в летней резиденции французских президентов.
На переговорах в летней резиденции французских лидеров президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон будут обсуждать ситуацию в Сирии, сохранение "ядерной сделки" с Ираном, а также обстановку в Персидском заливе и безопасность в Европе. Такой информацией поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Речь идёт о визите Путина в Париж, который организован по приглашению Макрона и состоится в понедельник 19 августа. Главы государств проведут встречу в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон.
"Недопущение эскалации напряжённости между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия", - назвал Ушаков темы переговоров двух лидеров.
Также он раскрыл, что в планах по Сирии - четырёхсторонний саммит с участием России, Франции, Турции и Германии. Но данная идея ещё далека до реализации и находится только на стадии обсуждения. В любом случае перед четырёхсторонним саммитом должен состояться трёхсторонний саммит в "астанинском формате" - России, Турции и Ирана, отметил Ушаков.

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