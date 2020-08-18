О чём Путин предупредил Макрона и Меркель: Темы бесед вокруг Белоруссии назвал Баширов

Сегодня президент России Владимир Путин провёл целую серию телефонных переговоров с европейскими политиками. Сначала позвонила канцлер ФРГ Ангела Меркель. После президент Франции Эммануэль Макрон. Наконец, только что выяснилось, что Путин переговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во всех случаях речь шла о событиях в Белоруссии, напоминает "Утро.ру".

В Кремле подчеркнули, что Владимир Путин призвал собеседников не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. В то же время политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" предположил, что президент России мог сообщить своим собеседникам информацию о неких фактах, имеющуюся в его распоряжении. А также о вероятных последствиях вмешательства третьих стран в дела Белоруссии.

Баширов полагает, что факты, представленные Путиным, могут касаться двух тем:

"Безопасность и энергетика. Безопасности - в части того, что провоцируют силовые службы некоторых стран, начинающихся на П, Л, Л и Ч, что может вызвать военный конфликт. И энергетики - в части поставок нефти из России через нефтепровод "Дружба", а также в части поставок э/энергии из Белоруссии в Прибалтику. Президент Путин точно не говорит от лица Белоруссии - это просто невозможно, но его информация касается России, Германии, Франции и ЕС в целом как государственного образования, - подчеркнул Баширов, добавив: - Что называется, не говорите потом, что вас не предупреждали".