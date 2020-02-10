О чём Путин не напомнил Польше? Гаспарян процитировал требования польских антисемитов 72-летней давности

В 1943 году польские СМИ обвиняли евреев в том, что те якобы всегда пытались "навредить Польше". Об этом пишет публицист Армен Гаспарян, решив напомнить польской стороне о том, о чём пока не говорил президент России Владимир Путин.

Гаспарян цитирует вырезку из подпольной газеты Polska от 2 января 1943 года, в которой говорилось, что евреи якобы ненавидят поляков. Поэтом издание требует, чтобы после войны власти страны приняли меры с целью уменьшения числа польских евреев.

"Евреям будет запрещено владеть землёй, а также промышленными предприятиями, средствами массовой информации - газетами, кинопредприятиями, издательствами. В торговле и свободных профессиях следует установить "номеру клаузус" (ограничения численности). Если евреям это не понравится - путь им в Палестину будет открыт", - написал он в Telegram.

Польша против евреев

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что не жалеет о своём решении отказаться от поездки на Международный форум памяти холокоста, который был организован в Иерусалиме. Как утверждает политик, позиция Варшавы по Второй мировой войне якобы не была учтена на мероприятии.

"Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии", - заявил он и пообещал продолжить бороться с "фальсификацией истории".

В этом году польские власти также отказались праздновать День освобождения Варшавы, в очередной раз обвинив СССР в "оккупации".

Путин против фальсификаций истории

Непосредственно российский лидер Владимир Путин, опираясь на архивные документы, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липский поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - дал оценку этому Путин.

Президент России последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.