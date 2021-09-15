О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"

Юрист Александр Молохов рассказал, о чём промолчали в Киеве после проведения так называемой "Крымской платформы". Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым указал на подлость участников этой встречи.

Молохов уточнил, что по итогам этого саммита страны-участницы договорились развернуть кампанию по преследованию тех, кто принимал непосредственное участие в возвращении Крыма на Родину. В беседе с РИА Новости он уточнил, что среди тех, кто решил у себя преследовать русских, "страны Прибалтики, Чехия, Польша и скандинавы".

Молохов также добавил, что причиной для начала преследования гражданина России выбрали нахождение его в списках террористического сайта "Миротворец".