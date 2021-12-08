|
О чём промолчал Байден, несмотря на просьбы Киева? В Кремле дали ответ
08 декабря 2021, 15:20 • 203 • Политика
О чём промолчал президент США Джо Байден во время беседы с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на просьбы, требования и рекомендации Киева? В Кремле дали ответ на этот вопрос.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время вчерашних переговоров никак не упоминалась тема "Северного потока - 2".
"Нет, не говорил. "Северный поток - 2" никак не упоминался вчера", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, говорил ли президент США Владимиру Путину, что Вашингтон будет давить на Германию, чтобы остановить этот проект.
Отметим, что Украина с завидным постоянством продолжает требовать от США и в целом от Запада помочь в ликвидации проекта "Северный поток - 2". В Киеве неоднократно грозили России и украинскими, и американскими санкциями из-за газопровода. Однако стоит отметить, что в этом вопросе страны Запада, очевидно, заняли позицию, выгодную для них, а не для Украины.
Напомним также, что вчера перед переговорами лидеров США и России в офисе Зеленского заявили, что сразу после беседы с Путиным Байден позвонит главе Украины. Однако Байден обзвонил лидеров европейских стран и доложил им о результатах переговоров. Звонка удостоились все, кроме президента Украины. Американский лидер не счёл нужным известить своего украинского коллегу Владимира Зеленского о результатах переговоров, хотя в Киеве очень ждали звонка из Вашингтона. Чтобы отвлечь граждан от своего фиаско, Зеленский выложил фото из тренажёрного зала.
Подпишитесь на нас
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2021, 05:20
|
07 декабря 2021, 22:25
|
04 декабря 2021, 22:05
|
06 декабря 2021, 07:55
|
05 декабря 2021, 09:10
|
03 декабря 2021, 00:00
|
01 декабря 2021, 23:30