О чём промолчал президент США Джо Байден во время беседы с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на просьбы, требования и рекомендации Киева? В Кремле дали ответ на этот вопрос.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время вчерашних переговоров никак не упоминалась тема "Северного потока - 2".

"Нет, не говорил. "Северный поток - 2" никак не упоминался вчера", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, говорил ли президент США Владимиру Путину, что Вашингтон будет давить на Германию, чтобы остановить этот проект.

Отметим, что Украина с завидным постоянством продолжает требовать от США и в целом от Запада помочь в ликвидации проекта "Северный поток - 2". В Киеве неоднократно грозили России и украинскими, и американскими санкциями из-за газопровода. Однако стоит отметить, что в этом вопросе страны Запада, очевидно, заняли позицию, выгодную для них, а не для Украины.

Напомним также, что вчера перед переговорами лидеров США и России в офисе Зеленского заявили, что сразу после беседы с Путиным Байден позвонит главе Украины. Однако Байден обзвонил лидеров европейских стран и доложил им о результатах переговоров. Звонка удостоились все, кроме президента Украины. Американский лидер не счёл нужным известить своего украинского коллегу Владимира Зеленского о результатах переговоров, хотя в Киеве очень ждали звонка из Вашингтона. Чтобы отвлечь граждан от своего фиаско, Зеленский выложил фото из тренажёрного зала.