О чём проговорился Байден: Эксперт объяснил слова президента США о ядерной войне

Байден заявил, что Россия вряд ли будет доминировать, если не будет ядерной войны. "Байден не понимает, где он проговаривается", - прокомментировал Яков Кедми.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия вряд ли будет доминировать, если не будет ядерной войны. На оговорку американского лидера указал израильский политолог Яков Кедми.

Речь идёт о заявлениях, сказанных Байденом на пресс-конференции по итогам первого года на посту президента США. Американский лидер уделил в речи особое внимание России и отношениям с ней.

Надеюсь, Путин понимает, что, за исключением полномасштабной ядерной войны, он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире,

- заявил Байден.

По мнению политолога Якова Кедми, президент США, похоже, проговорился о планах Белого дома. Эксперт увидел в словах Байдена готовность Вашингтона капитулировать перед Москвой.

То есть США собираются сдаваться. Но для того чтобы продать это, они должны объяснить населению, что идут на уступки, чтобы спасти мир от ядерной войны,

- объяснил Кедми фразу Байдена.