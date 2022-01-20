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О чём проговорился Байден: Эксперт объяснил слова президента США о ядерной войне
20 января 2022, 22:35 • 43 • Политика
Байден заявил, что Россия вряд ли будет доминировать, если не будет ядерной войны. "Байден не понимает, где он проговаривается", - прокомментировал Яков Кедми.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия вряд ли будет доминировать, если не будет ядерной войны. На оговорку американского лидера указал израильский политолог Яков Кедми.
Речь идёт о заявлениях, сказанных Байденом на пресс-конференции по итогам первого года на посту президента США. Американский лидер уделил в речи особое внимание России и отношениям с ней.
- заявил Байден.
По мнению политолога Якова Кедми, президент США, похоже, проговорился о планах Белого дома. Эксперт увидел в словах Байдена готовность Вашингтона капитулировать перед Москвой.
- объяснил Кедми фразу Байдена.
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