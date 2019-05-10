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О чём поговорить с Путиным: Госдеп раскрыл планы госсекретаря США Помпео
10 мая 2019, 23:09 • 55 • Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео. Госсекретарь США хочет обсудить с президентом России ядерное разоружение, а также ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. Об этом заявил представитель Госдепа США.
Ещё одной темой предстоящих переговоров был назван вопрос ядерного разоружения. Уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы новый договор по этой теме включал в себя большее количество стран и охватывал более широкий спектр вооружений.
Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что госсекретарь Майк Помпео хочет провести переговоры не только с главой МИД России Сергеем Лавровым, но и с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву и Сочи. В Кремле не исключили, что президент России может встретиться с главой Госдепа США.
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