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О чём поговорить с Путиным: Госдеп раскрыл планы госсекретаря США Помпео

10 мая 2019, 23:09  •  55 • Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео. Госсекретарь США хочет обсудить с президентом России ядерное разоружение, а также ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. Об этом заявил представитель Госдепа США.
Ещё одной темой предстоящих переговоров был назван вопрос ядерного разоружения. Уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы новый договор по этой теме включал в себя большее количество стран и охватывал более широкий спектр вооружений.
"Один из главных вопросов на повестке — контроль над вооружениями", - подчеркнули в Госдепе.
Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что госсекретарь Майк Помпео хочет провести переговоры не только с главой МИД России Сергеем Лавровым, но и с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву и Сочи. В Кремле не исключили, что президент России может встретиться с главой Госдепа США.

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