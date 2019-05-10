О чём поговорить с Путиным: Госдеп раскрыл планы госсекретаря США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. Об этом заявил представитель Госдепа США.

Ещё одной темой предстоящих переговоров был назван вопрос ядерного разоружения. Уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы новый договор по этой теме включал в себя большее количество стран и охватывал более широкий спектр вооружений.

"Один из главных вопросов на повестке — контроль над вооружениями", - подчеркнули в Госдепе.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что госсекретарь Майк Помпео хочет провести переговоры не только с главой МИД России Сергеем Лавровым, но и с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву и Сочи. В Кремле не исключили, что президент России может встретиться с главой Госдепа США.