О чём пишет американский «Форбс» накануне визита Зеленского в США

Статья Кеннета Рапозы – редкий случай глубокого понимания американским автором восточноевропейской тематики, о которой он берётся рассуждать. «Ощущение, что Белый дом бросает Украину, ставит Зеленского в затруднительное положение», – пишет Рапоза. И это ощущение – отнюдь не самое страшное. Велик риск, что Зеленский вскоре столкнётся в реальности с концовкой своего сериала «Слуга народа», где Украина разваливается на несколько независимых государств, а против него поднимается новый майдан.

Каждый последующий президент Украины, отмечает автор «Форбс», обещал покончить с коррупцией, но неизбежно становился её составной частью, и Зеленский не является исключением. Между тем, государственный долг Украины составляет более 65 процентов её ВВП, – напоминает Рапоза. Для развивающегося рынка это критический уровень. А для рынка «с низкой ликвидностью» – «это ещё хуже», «Украина рискует стать эдакой Аргентиной постсоветского пространства, в которой нет ничего, кроме стейков и чемпионата по футболу». Правда, стейки свиные, а не говяжьи, а футбол намного менее зрелищный. По данным Нацбанка Украины, – продолжает Рапоза, – «выплаты по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах превысят 17 миллиардов долларов, что составляет 11,2 процента от ВВП. В этом году страна задолжала 10 миллиардов долларов иностранным инвесторам. Каждый третий доллар украинского бюджета отходит банкам и МВФ». Ситуацию Рапоза называет «хрупкой» – того и гляди, ситуация выйдет из-под контроля, и произойти это может вне зависимости от результатов визита Зеленского в Вашингтон. У последнего абзаца статьи характерный подзаголовок: «На грани банкротства?» Но вопросительный знак здесь, пожалуй, дань вежливости.

Учитывая контекст визита, – пишет Рапоза, – «Зеленский, скорее всего, вернётся домой только с заверениями в дружбе и поддержке». Причина же «отдаления между Киевом и Вашингтоном», отмечает автор, «кроется в жёстком диске одного ноутбука» – тонкий намёк на лэптоп с компроматом сына президента США Хантера Байдена. «Хотя нас уверяли, что это российская дезинформация, сюжет с ноутбуком продемонстрировал, насколько серьёзно семейство Байденов взаимодействовало с украинскими властями в некоторых экономических вопросах».

Кстати, Рапоза упоминает в этой связи и увольнение бывшим президентом России Дмитрием Медведевым московского градоначальника Юрия Лужкова – якобы эту отставку спровоцировала информация о коррупционных завязках двух семейств, Байдена и Лужкова. К украинскому сюжету это, пожалуй, не относится, но поворот примечательный.