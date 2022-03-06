Миллионы жителей нашей планеты не знали о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского о ядерном статусе были совсем не случайными. Представитель одного из компетентных ведомств России заявил об угрозе, которая благодаря заблаговременным действиям руководства России была остановлена.

По словам собеседника "РИА Новости", заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. По данным эксперта, сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства "Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия". При этом активно в этом направлении Украина стала двигаться с 2014 года по негласному распоряжению экс-президента Украины Петра Порошенко.

Источник сообщил, что, по данным СВР, на Украине достаточно активно велись разработки как по урановому, так и по плутониевому направлениям.

"Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа", - уточнил он.

Говоря простыми словами, Украина с 2014 года упорно шла к тому, чтобы действительно обрести статус ядерного государства. Говорить о том, чем бы это могло грозить России и другим странам, не приходится, хотя бы учитывая официальную политику Украины после вооружённого государственного переворота. По словам собеседника агентства, реализация Киевом "своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе".

По сути, приняв тяжёлое решение о проведении освободительной спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин и руководство страны предотвратили смертельную угрозу для нашей страны.