О чём не скажут с трибуны ООН • 70 • Аналитика Два эмоциональных выступления

Сразу два чересчур эмоциональных выступления в Нью-Йорке, одно за другим, всколыхнули мировую общественность. Сначала свою речь на саммите ООН по борьбе с изменениями климата произнесла (со слезами на глазах!) 16-летняя шведская девочка Грета Тунберг. Юная активистка пожаловалась всему миру на… украденное у нее детство.









Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием… Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. Если вы нас обманете, мы никогда не простим,

— произнесла она.



Можно было бы подумать, что Грета стала жертвой войны или террористического акта, что в ее жизни действительно произошла ужасная трагедия. Однако речь в ее выступлении шла об экологических проблемах — тоже весьма важных, но совершенно несопоставимых со страданиями детей, у которых действительно отняли лучшие годы жизни.



На следующий день на заседании Генеральной ассамблеи ООН можно было ожидать, что на трибуну международной организации выйдет пресловутая девочка Бана из Сирии. Та самая, которая «разоблачала» в соцсетях «зверства» сирийской армии и российских ВКС. И хотя ее посты были написаны совершенно не в «детском» стиле (что наводило на мысль: их автором была вовсе не она), все-таки у сирийского ребенка (любого!) несколько больше прав говорить об украденном детстве. Но вместо девочки Баны на высокую трибуну взошел… президент Украины Владимир Зеленский.



Как и положено артисту, он не обошелся без театрального реквизита. Этим же грешил его предшественник Петр Порошенко. В отличие от последнего, Зеленский не стал тащить с собой в зарубежную поездку громоздкую деталь от автобуса, который, по утверждению Киева, был взорван «российскими агрессорами» в Волновахе. И даже не захватил с собой паспорта мнимых «агрессоров»-россиян. Ограничился маленькой пулей.



Этой пулей стоимостью в десять долларов, указал Зеленский, был убит в 2016 году украинский оперный певец Василий Слипак.



Вы все, возможно, слышали его пение, но, к сожалению, вы его больше никогда не услышите,

— пафосно провозгласил актер-политик.



Если не знать этой истории, может сложиться впечатление, будто бы «агрессоры» или «террористы» убили великого певца с мировым именем за его искусство. На деле, однако, Слипак погиб не на сцене. Не стал он и жертвой теракта. Ему не ломали пальцы на стадионе, как это делала с неугодными певцами американская агентура. Украинский исполнитель арии Мефистофеля поплатился не за свое пение, а за участие в преступной войне. В момент своей смерти он был не в качестве певца, а в качестве пулеметчика. И жаль, что украинский президент не взял с собой на Генассамблею ООН образец того, чем Слипак обстреливал жителей Донбасса.



Зеленский объявил Россию «агрессором», а на себя, конечно, взял роль миротворца. Привел данные, согласно которым война унесла жизни более 13 тысяч человек, привела к ранениям 30 тысяч граждан, а также к тому, что полтора миллиона стали беженцами. Не уточнил только, кого он имел в виду: только военнослужащих ВСУ или мирных жителей Донбасса тоже.



В современном мире больше не существует чужих войн. Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну против Украины в центре Европы,

— завершил Зеленский свое выступление.



Части единого целого

Что же общего в этих спектаклях? Обе речи — примерно одинакового эмоционального накала. Их авторы берут на себя роль спасителей. Одна намерена спасать окружающую среду, другой — мир во всем мире. И Грета Тунберг, и Владимир Зеленский утверждают, что заботятся обо всей планете и ее будущем, берут на себя мессианскую роль.





Но если Грета — лишь эмоциональная юная девчонка, то Зеленский — президент далеко не самой маленькой страны. В выступлениях экологической активистки, если отбросить излишнюю эмоциональность, неуместную экспрессию, можно обнаружить зерно истины. А в словах Зеленского — сплошная ложь.



И то, и другое выступление — дешевый спектакль. Складывается ощущение, что не случайно они прозвучали одно за другим. Те, кто взял на себя наглость говорить от имени всего мира, желают продемонстрировать свою гуманность, свое беспокойство о будущем Земли, свою готовность решать глобальные проблемы.



И вот люди слышат сначала тревогу за будущее из-за выбросов в атмосферу, а затем эта тревога усиливается тем, что есть на планете такой «агрессор» — Россия, ведущая войну против «беззащитной» Украины. Картинка создана.



У кого похитили детство и мечты?

Есть, однако, то, о чем не скажет Грета с высокой трибуны. Ей просто не дадут этого сказать. Например, про ужасные последствия для окружающей среды войн, развязанных США в Югославии, Ираке, Ливии.



Что же касается украденного детства, то про него могла бы рассказать сирийская девочка Сидра Заарур. Она чудом уцелела при обстреле террористами города Алеппо, была спасена российскими военными и проходила лечение в Москве. 10-летняя сирийка потеряла обе ноги от рук тех, кого на Западе упорно считают «повстанцами» и «борцами за свободу».



Вспоминается также судьба другого ребенка — 8-летнего Вани Воронова, пострадавшего при обстреле украинскими вояками Шахтерска. Мальчик потерял обе ноги, руку и лишился зрения. Но Сидру и Ваню вряд ли пригласят в Нью-Йорк рассказать всему миру про то, как у них украли детство и мечты. Не вписываются они в сценарий.



А сербка Милица Ракич больше никогда ничего не расскажет. В 1999 году, в трехлетнем возрасте, она была убита в результате агрессии НАТО против Югославии. Но американская сторона призывает сербов забыть и о ней, и о других погибших. Всего неделю назад посол США в Белграде Кайл Скотт заявил: нужно, мол, «в более широкой перспективе» смотреть на те бомбардировки. Все равно ничего назад не вернуть. Надо двигаться вперед и улучшать отношения.



Интересно, сколько еще лет то же самое «мировое сообщество» будет припоминать России несуществующую «агрессию» против Украины? В Чехии, к примеру, до сих пор лелеют обиды на СССР по поводу «пражской весны», забывая про то, как советские войска освобождали эту страну от фашизма.



Вот это и вправду благодатные темы для спектаклей в ООН. Совсем не такие, как судьбы реальных детей, которые лишились детства и многих перспектив. Лишились в результате деяний господ, аплодировавших сперва экологине Грете, затем «миротворцу» Зеленскому.



Конечно, может найтись бесстрашный человек, который в этом же здании скажет правду и тем самым сломает весь сценарий. Муаммар аль-Каддафи в свое время попытался… Сразу два чересчур эмоциональных выступления в Нью-Йорке, одно за другим, всколыхнули мировую общественность. Сначала свою речь на саммите ООН по борьбе с изменениями климата произнесла (со слезами на глазах!) 16-летняя шведская девочка Грета Тунберг. Юная активистка пожаловалась всему миру на… украденное у нее детство.— произнесла она.Можно было бы подумать, что Грета стала жертвой войны или террористического акта, что в ее жизни действительно произошла ужасная трагедия. Однако речь в ее выступлении шла об экологических проблемах — тоже весьма важных, но совершенно несопоставимых со страданиями детей, у которых действительно отняли лучшие годы жизни.На следующий день на заседании Генеральной ассамблеи ООН можно было ожидать, что на трибуну международной организации выйдет пресловутая девочка Бана из Сирии. Та самая, которая «разоблачала» в соцсетях «зверства» сирийской армии и российских ВКС. И хотя ее посты были написаны совершенно не в «детском» стиле (что наводило на мысль: их автором была вовсе не она), все-таки у сирийского ребенка (любого!) несколько больше прав говорить об украденном детстве. Но вместо девочки Баны на высокую трибуну взошел… президент Украины Владимир Зеленский.Как и положено артисту, он не обошелся без театрального реквизита. Этим же грешил его предшественник Петр Порошенко. В отличие от последнего, Зеленский не стал тащить с собой в зарубежную поездку громоздкую деталь от автобуса, который, по утверждению Киева, был взорван «российскими агрессорами» в Волновахе. И даже не захватил с собой паспорта мнимых «агрессоров»-россиян. Ограничился маленькой пулей.Этой пулей стоимостью в десять долларов, указал Зеленский, был убит в 2016 году украинский оперный певец Василий Слипак.— пафосно провозгласил актер-политик.Если не знать этой истории, может сложиться впечатление, будто бы «агрессоры» или «террористы» убили великого певца с мировым именем за его искусство. На деле, однако, Слипак погиб не на сцене. Не стал он и жертвой теракта. Ему не ломали пальцы на стадионе, как это делала с неугодными певцами американская агентура. Украинский исполнитель арии Мефистофеля поплатился не за свое пение, а за участие в преступной войне. В момент своей смерти он был не в качестве певца, а в качестве пулеметчика. И жаль, что украинский президент не взял с собой на Генассамблею ООН образец того, чем Слипак обстреливал жителей Донбасса.Зеленский объявил Россию «агрессором», а на себя, конечно, взял роль миротворца. Привел данные, согласно которым война унесла жизни более 13 тысяч человек, привела к ранениям 30 тысяч граждан, а также к тому, что полтора миллиона стали беженцами. Не уточнил только, кого он имел в виду: только военнослужащих ВСУ или мирных жителей Донбасса тоже.— завершил Зеленский свое выступление.Что же общего в этих спектаклях? Обе речи — примерно одинакового эмоционального накала. Их авторы берут на себя роль спасителей. Одна намерена спасать окружающую среду, другой — мир во всем мире. И Грета Тунберг, и Владимир Зеленский утверждают, что заботятся обо всей планете и ее будущем, берут на себя мессианскую роль.Но если Грета — лишь эмоциональная юная девчонка, то Зеленский — президент далеко не самой маленькой страны. В выступлениях экологической активистки, если отбросить излишнюю эмоциональность, неуместную экспрессию, можно обнаружить зерно истины. А в словах Зеленского — сплошная ложь.И то, и другое выступление — дешевый спектакль. Складывается ощущение, что не случайно они прозвучали одно за другим. Те, кто взял на себя наглость говорить от имени всего мира, желают продемонстрировать свою гуманность, свое беспокойство о будущем Земли, свою готовность решать глобальные проблемы.И вот люди слышат сначала тревогу за будущее из-за выбросов в атмосферу, а затем эта тревога усиливается тем, что есть на планете такой «агрессор» — Россия, ведущая войну против «беззащитной» Украины. Картинка создана.Есть, однако, то, о чем не скажет Грета с высокой трибуны. Ей просто не дадут этого сказать. Например, про ужасные последствия для окружающей среды войн, развязанных США в Югославии, Ираке, Ливии.Что же касается украденного детства, то про него могла бы рассказать сирийская девочка Сидра Заарур. Она чудом уцелела при обстреле террористами города Алеппо, была спасена российскими военными и проходила лечение в Москве. 10-летняя сирийка потеряла обе ноги от рук тех, кого на Западе упорно считают «повстанцами» и «борцами за свободу».Вспоминается также судьба другого ребенка — 8-летнего Вани Воронова, пострадавшего при обстреле украинскими вояками Шахтерска. Мальчик потерял обе ноги, руку и лишился зрения. Но Сидру и Ваню вряд ли пригласят в Нью-Йорк рассказать всему миру про то, как у них украли детство и мечты. Не вписываются они в сценарий.А сербка Милица Ракич больше никогда ничего не расскажет. В 1999 году, в трехлетнем возрасте, она была убита в результате агрессии НАТО против Югославии. Но американская сторона призывает сербов забыть и о ней, и о других погибших. Всего неделю назад посол США в Белграде Кайл Скотт заявил: нужно, мол, «в более широкой перспективе» смотреть на те бомбардировки. Все равно ничего назад не вернуть. Надо двигаться вперед и улучшать отношения.Интересно, сколько еще лет то же самое «мировое сообщество» будет припоминать России несуществующую «агрессию» против Украины? В Чехии, к примеру, до сих пор лелеют обиды на СССР по поводу «пражской весны», забывая про то, как советские войска освобождали эту страну от фашизма.Вот это и вправду благодатные темы для спектаклей в ООН. Совсем не такие, как судьбы реальных детей, которые лишились детства и многих перспектив. Лишились в результате деяний господ, аплодировавших сперва экологине Грете, затем «миротворцу» Зеленскому.Конечно, может найтись бесстрашный человек, который в этом же здании скажет правду и тем самым сломает весь сценарий. Муаммар аль-Каддафи в свое время попытался… Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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