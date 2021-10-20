О чём на яхте Злочевского договаривались Порошенко, Грановский и Хомутынник?

Чем знаменит бывший президент Украины Пётр Порошенко – так это отменным политическим чутьём. Во время недавнего вояжа на Кипр, он собрал своих приближённых, чтобы посоветоваться: не предложить ли им оказать услугу Москве – в свете очевидной неспособности договариваться нынешней украинской власти? Всего-то и дел – устроить в Киеве очередной майдан, сбросить власть обанкротившихся «слуг народа» и, договорившись с Россией, попытаться удержать рушащуюся на глазах украинскую государственность.

Сюжет: Украинский кризис

Поездку на Кипр Порошенко скрывал так, как будто он – резидент иностранной разведки. На Кипр он летел кружным путём, а в Киеве были уверенны, что Порошенко отбыл в Испанию. Отель «Эфродайта Хиллз Ризот» тоже был выбран неслучайно – по слухам, это заведение недавно приобрёл Кононенко, оформив его на подставное лицо. Таким образом, соблюдалась максимальная секретность, но, как всегда в украинских подковёрных историях, произошла утечка информации. И Порошенко «спалили».

О чём же советовался экс-президент со своим окружением? По слухам, речь шла о подготовке майдана в Киеве. Порошенко хорошо информирован о планах Минобороны Украины касательно Донбасса, и не строит иллюзий касательно ответа России. Мало того, буквально на днях Порошенко созванивался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (трижды в течение суток). Похоже, «лучший друг Украины» советовал своему бывшему коллеге определиться «накануне грандиозного шухера». Что Порошенко и сделал. В Киеве уже шепчутся о новой конфигурации власти, которую Порошенко якобы предлагает Москве. Он, Порошенко – президент Украины, Юрий Бойко – премьер, а Виктор Медведчук – спикер Рады (и формально – глава государства, так как по конституции Украина – парламентско-президентская республика). При этом Порошенко якобы гарантирует России внеблоковый и безъядерный статус Украины до 2050 года, передачу Газпрому транзитной трубы за символическую сумму, но взамен требует долгосрочного газового контракта и гарантий территориальной целостности (не имея в виду Крым и часть Донбасса). Не исключено, впрочем, что таким образом Порошенко лишь «пробивает», готовы ли с ним иметь дело в Москве. Впрочем, в свете недавнего визита в Москву Вадима Рабиновича и его контактов с Дмитрием Козаком (и упоминания персон Медведчука и Бойко в раскладе Порошенко), не исключено, что некие консультации с участием Порошенко и в самом деле ведутся.