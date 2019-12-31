О чём молчит Польша, представляя себя жертвой Гитлера и Сталина

Автор:

Курганов Дмитрий

Неравнодушный президент

Противостояние России и зарубежных фальсификаторов истории продолжается. Чем ближе 75-летие окончания Великой Отечественной войны, тем чаще и настойчивее попытки оппонентов нашей страны исказить происходившее в 30–40-х годах прошлого столетия. В авангарде этого своеобразного антироссийского движения, что совсем неудивительно, выступает Польша. И что также неудивительно, президент России Владимир Путин встаёт на защиту возглавляемой им страны, как и должен делать настоящий лидер.

На расширенном заседании Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии того времени Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру, что поставит ему памятник за высылку евреев в Африку. Фото: kremlin.ru

19 декабря 2019 года Путин, выступая на своей пресс-конференции, напомнил, что СССР был последним государством в Европе, заключившим с Германией соглашение о ненападении, тот самый пакт Молотова – Риббентропа. Президент подчеркнул, что советские войска зашли на территорию Польши в соответствии с прописанными в нём договорённостями, и то только после того как польские власти сами перестали контролировать как свои вооружённые силы, так и происходящее на территории страны.

Спустя несколько дней на расширенном заседании Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии того времени Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру, что поставит ему памятник за высылку евреев в Африку. Об этом польский дипломат написал в своём дневнике в конце 1930-х годов. Триггером для такого нехарактерно эмоционального заявления главы Кремля стала резолюция Европарламента, согласно которой Советский Союз объявлялся ответственным за начало Второй мировой войны чуть ли не наравне с гитлеровской Германией. Позицию западных политиков Путин назвал «полным бредом».

Винегрет от премьера Польши

Разумеется, столь жёсткая позиция российского лидера не могла не вызвать ответной реакции, о чём Царьград уже писал ранее. Однако волна из Варшавы не ограничилась статьями в польских СМИ и вызовом посла России в МИД Польши. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в своём Twitter-аккаунте опубликовал текст, в котором изложил польскую позицию в отношении истории обсуждаемого периода прошлого века, в том числе пакта Молотова – Риббентропа. В частности, польский политик утверждает, что на самом деле Гитлер и Сталин были союзниками, и последний виноват в многочисленных «коммунистических преступлениях».

Моравецкий уверен, что слова Путина далеки от истины и вызваны «давлением международного сообщества на Россию». Фото: Paweł Supernak / Globallookpress

Также Моравецкий уверен, что слова Путина далеки от истины и вызваны «давлением международного сообщества на Россию», которое происходит на современной геополитической сцене. Польский премьер смешал в кучу всё, что только можно: санкции против России, нерешённую ситуацию с окончанием строительства «Северного потока – 2», итоги последних переговоров в нормандском формате и даже «неудавшуюся попытку подчинить себе Беларусь». Автор документа почему-то уверен, что именно таким образом российский лидер пытается «скрыть указанные проблемы».

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также в Twitter напомнил Моравецкому, что именно Польша первой заключила пакт о ненападении с Германией, заполучила себе часть территории Чехословакии, попутно пытаясь стать союзником Гитлера.

Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите,

– написал сенатор.

Ранее МИД Польши обвинил Владимира Путина в том, что его заявления разрушают «достижения предшественников» на посту главы государства, то есть Ельцина и Горбачёва. Мол, они-то как раз пытались наладить отношения с Польшей, в отличие от теперешнего хозяина Кремля. Этих правителей историческая правда, пожалуй, интересовала меньше всего. Гораздо сильнее было желание сблизиться с Западом и прослыть настоящими «демократами», что на их языке означало соглашаться со всем, что скажут из-за рубежа. Для Польши Гитлер и Сталин – практически два равнозначных по своим поступкам тирана и диктатора.

Ю. Пилсудский. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

При этом поляки благоразумно «забывают» о своём диктаторе Юзефе Пилсудском, которым Гитлер открыто восхищался и даже присутствовал на его похоронах в мае 1935 года.

Поговорили жёстко, но корректно

В свою очередь, посол России Сергей Андреев рассказал, зачем его вызывали в МИД Польши. По его словам, Варшаве не понравились те исторические оценки, которые дал Владимир Путин. В связи с этим на состоявшейся встрече директор восточного департамента ведомства Ян Хофмокль изложил контраргументы польской стороны. Андреев подчеркнул, что и у России есть доводы в защиту своей позиции, которые также были представлены. Дипломат признал, что разговор местами получился жёстким, но при этом не выходил за рамки корректности.

Российский посол отметил, что после этой встречи позиции сторон не сблизились, но по-другому, скорее всего, и быть не могло. «У нас слишком разное видение нашей общей истории, в частности, такого сложного и противоречивого периода, как канун и период Второй мировой войны, её итоги. Поэтому в настоящее время можем сказать, что наши позиции резко отличаются друг от друга», – сказал Андреев. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что никакой официальной ноты протеста ему передано не было.

О чём ещё не говорит Варшава

Пожалуй, мы уже начинаем привыкать, что Польша постоянно выставляет себя с позиции обиженной и ущемлённой страны, зажатой с двух сторон Германией и Советским Союзом. Однако к такому положению Варшава вела себя не один год, можно сказать, с 1920-х годов, о чём и говорил Путин. На своё тогдашнее руководство посмотрите, а не пеняйте на Сталина.

Катынская трагедия далеко не так однозначна, как это представляется в международной версии. Фото: De Visu / Shutterstock.com

В Польше часто вспоминают Катынский расстрел. И хотя официальные российские власти признали случившееся преступлением «Сталина и его приспешников», как выразился в 2010 году Дмитрий Медведев, на тот момент президент страны, катынская трагедия далеко не так однозначна, как это представляется в международной версии. Так и мы ведь тоже много что можем вспомнить.

Например, как в 1930-е годы польские политики лелеяли мечту в союзе с Гитлером сокрушить «большевизию», как тогда любили называть СССР. При польском Генеральном штабе была создана организация «Прометей», в рамках деятельности которой Россию хотели разделить по национальному признаку.

Не стоит забывать и об уничтожении храмов Русской Православной Церкви, включая собор Александра Невского в Варшаве. Полтора десятка тысяч взрывов, огромное число утерянных алтарей и икон, временами попросту разграбленных. И делалось всё это демонстративно, как будто «демократическая» Польша оказалась в дремучем Средневековье.

Можно вспомнить и массовые убийства евреев, особенно погром в июле 1946 года, который проходил под девизом «Завершим дело Адольфа Гитлера».

Вы хотя бы раз слышали об этой трагедии? Не напрягайте память. Варшава об этом говорить категорически не желает. Об этом не пишут в книгах. Политики не потратили на осмысление произошедшего ни единой секунды. Чтобы ореол главной жертвы Второй мировой войны не померк,

– написал об этом политолог Армен Гаспарян.

Можно вспомнить и массовые убийства евреев, особенно погром в июле 1946 года, который проходил под девизом «Завершим дело Адольфа Гитлера». Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Радует, что Россия не одна в этой борьбе за историческую правду. Не только в странах СНГ или, скажем, Израиле готовы поддерживать нашу страну в этом. Образованные и мыслящие люди есть и на Западе. Однако их голоса, к сожалению, пока тонут в окружении антироссийских пропагандистов и русофобов. В любом случае, бороться нужно, ради сохранения памяти для будущих поколений.