О чём молчит Ходорковский? Народ "пытает", олигарх - ни слова

В своём Twitter-аккаунте Ходорковский вместо объяснений по поводу громких обвинений сотрудников его организаций в насилии, "топит" за идею массовых протестов в Хабаровске.

В ответ на призывы мэра города Сергея Кравчука он съязвил, давая понять, что выступает за провокационные, агрессивные акции.

По его словам, мэр Хабаровска видит протестные акции следующим образом:

"Людям можно: 1. Многозначительно молчать в масочку (выдадут) 2. Громогласно и решительно извиниться перед Кремлём за доставленные неудобства 3. Дождаться прямой линии и, не оставляя Путину выбора, бухнуться перед ним на колени", - написал Ходорковский.

Фото: Скриншот Twitter/Михаил Ходорковский

Вместо поддержки протестных настроений многие подписчики завалили олигарха вопросами на другую, более острую тему.

"Михаил Борисович, как прокомментируете тот Содом, что на ваши деньги в Москве содержится?" - спрашивает @igap.

"Помойка МБХ растит насильников и алкашей, фапающих на подоконниках", - напоминает @valerashkin.

"Ходорковский подталкивает хабаровчан к протестам находясь в абсолютной безопасности... Приезжай и участвуй лично!! Мерзкий Вор!" - пишет @mich261213.

"Вы нам про Хабаровск не надо, Михал Борисыч. Вы нам лучше про свой ручной садок... Как вы там трогательно его именуете, "Открытка"? Сечинские наймиты врут, что там у вас полный бардак. Насилие, харассмент... Проясните ситуацию, не стоит многозначительно молчать в тряпочку", - призвал @rezonerblog.