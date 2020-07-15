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О чём молчит Ходорковский? Народ "пытает", олигарх - ни слова
15 июля 2020, 16:00 • 33 • Политика
О чём молчит олигарх Михаил Ходорковский в дни, когда сотрудников "МБХ Медиа" обвинили в насилии? Народ "пытает", а олигарх - ни слова.
В своём Twitter-аккаунте Ходорковский вместо объяснений по поводу громких обвинений сотрудников его организаций в насилии, "топит" за идею массовых протестов в Хабаровске.
В ответ на призывы мэра города Сергея Кравчука он съязвил, давая понять, что выступает за провокационные, агрессивные акции.
По его словам, мэр Хабаровска видит протестные акции следующим образом:
"Людям можно: 1. Многозначительно молчать в масочку (выдадут) 2. Громогласно и решительно извиниться перед Кремлём за доставленные неудобства 3. Дождаться прямой линии и, не оставляя Путину выбора, бухнуться перед ним на колени", - написал Ходорковский.
Фото: Скриншот Twitter/Михаил Ходорковский
Вместо поддержки протестных настроений многие подписчики завалили олигарха вопросами на другую, более острую тему.
"Михаил Борисович, как прокомментируете тот Содом, что на ваши деньги в Москве содержится?" - спрашивает @igap.
"Помойка МБХ растит насильников и алкашей, фапающих на подоконниках", - напоминает @valerashkin.
"Ходорковский подталкивает хабаровчан к протестам находясь в абсолютной безопасности... Приезжай и участвуй лично!! Мерзкий Вор!" - пишет @mich261213.
"Вы нам про Хабаровск не надо, Михал Борисыч. Вы нам лучше про свой ручной садок... Как вы там трогательно его именуете, "Открытка"? Сечинские наймиты врут, что там у вас полный бардак. Насилие, харассмент... Проясните ситуацию, не стоит многозначительно молчать в тряпочку", - призвал @rezonerblog.
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