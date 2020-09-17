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О чём молчат в Польше? Источник раскрыл неудобные детали авиакрушения под Смоленском

17 сентября 2020, 20:15  •  202 • Политика
Источник, близкий к расследованию, раскрыл неудобные детали крушения самолёта с представителями польских властей на борту, произошедшего под Смоленском в 2010 году, о которых молчат в Польше. Он заметил, что его экипаж "нарушил все мыслимые и немыслимые авиационные законы".
Требование польских властей арестовать русских авиадиспетчеров, которые работали в день гибели бывшего президента республики Леха Качиньского в 2010 году, в интервью, данном телеканалу Царьград, прокомментировал источник, близкий к расследованию.
Он уверен, что диспетчеры в действительности не виноваты в крушении самолёта с представителями польских властей под Смоленском. Варшава же просто пытается перенести ответственность с экипажа своего авиалайнера.
"Польская сторона считает, что виноваты все, кроме экипажа, который на самом деле не был подготовлен к полёту. Там не признают, что нарушения были. Командир борта до этого не имел опыта в таком качестве. В Польше и вовсе высказывались, что в самолёте будто бы был взрыв - якобы кто-то заложил взрывное устройство в крыло во время ремонта или технического осмотра. Там много чего говорят. А о том, что на борту был командующий ВВС Польши Анджей Бласик, который руководил работой экипажа, Варшава помалкивает; о том, что экипаж нарушил все мыслимые и немыслимые авиационные законы, - тоже", - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он добавил, что польские власти всё равно не смогут добиться выдачи российских авиационных диспетчеров.
"Мало ли что они хотят в Варшаве. По российским законам, так как прошло больше пяти лет, в связи с давностью событий никаких выдач уже точно не будет. Тем более что никаких нарушений со стороны граждан РФ и не было. У нас есть своё законодательство, своя прокуратура, свой Следственный комитет. Наши провели расследование и дали свою оценку. Кстати, оценку этой катастрофы дал и один авторитетный польский эксперт. В его докладе ничего о вине диспетчеров нет. Он полностью возложил ответственность на неподготовленный экипаж, который выполнял манёвры и заходил на посадку ниже установленного минимума высоты", - подытожил источник.

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