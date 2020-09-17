О чём молчат в Польше? Источник раскрыл неудобные детали авиакрушения под Смоленском

Требование польских властей арестовать русских авиадиспетчеров, которые работали в день гибели бывшего президента республики Леха Качиньского в 2010 году, в интервью, данном телеканалу Царьград, прокомментировал источник, близкий к расследованию.

Он уверен, что диспетчеры в действительности не виноваты в крушении самолёта с представителями польских властей под Смоленском. Варшава же просто пытается перенести ответственность с экипажа своего авиалайнера.

"Польская сторона считает, что виноваты все, кроме экипажа, который на самом деле не был подготовлен к полёту. Там не признают, что нарушения были. Командир борта до этого не имел опыта в таком качестве. В Польше и вовсе высказывались, что в самолёте будто бы был взрыв - якобы кто-то заложил взрывное устройство в крыло во время ремонта или технического осмотра. Там много чего говорят. А о том, что на борту был командующий ВВС Польши Анджей Бласик, который руководил работой экипажа, Варшава помалкивает; о том, что экипаж нарушил все мыслимые и немыслимые авиационные законы, - тоже", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он добавил, что польские власти всё равно не смогут добиться выдачи российских авиационных диспетчеров.