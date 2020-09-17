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О чём молчат в Польше? Источник раскрыл неудобные детали авиакрушения под Смоленском
17 сентября 2020, 20:15 • 202 • Политика
Источник, близкий к расследованию, раскрыл неудобные детали крушения самолёта с представителями польских властей на борту, произошедшего под Смоленском в 2010 году, о которых молчат в Польше. Он заметил, что его экипаж "нарушил все мыслимые и немыслимые авиационные законы".
Требование польских властей арестовать русских авиадиспетчеров, которые работали в день гибели бывшего президента республики Леха Качиньского в 2010 году, в интервью, данном телеканалу Царьград, прокомментировал источник, близкий к расследованию.
Он уверен, что диспетчеры в действительности не виноваты в крушении самолёта с представителями польских властей под Смоленском. Варшава же просто пытается перенести ответственность с экипажа своего авиалайнера.
Он добавил, что польские власти всё равно не смогут добиться выдачи российских авиационных диспетчеров.
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