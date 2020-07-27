О чём говорили Путин и Зеленский, придумал Шарий: "Вовчик, держись там"

Свою интерпретацию звонка Владимира Зеленского российскому лидеру выдал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. В Twitter он не удержался от иронии в адрес лидера Незалежной.

В частности, Шарий предположил, что Зеленский обратился к Путину с просьбой из-за Кадырова. Напомним, ранее глава Чечни потребовал от президента Украины подтвердить принесённые им ранее извинения. "Если же нет, то вам придётся ответить передо мной", - предупреждал политик в своём телеграм-канале.

Шарий ловко ввернул этот момент в нынешнюю ситуацию.

"Кратко.

- Владимир Владимирович, попросите Рамзана Ахматовича меня не трогать.

- Ладно, поговорю с ним, обнял, Вовчик, держись там", - привёл он "диалог" глав государств.

Отметим, что на самом деле речь между Путиным и Зеленским шла о внутриукраинском кризисе, в центре которого Донбасс находится уже больше шести лет. Президенты договорились о повышении эффективности при переговорах Минской контактной группы.

22 июля были приняты дополнительные меры по прекращению военных действий. Они вступят в силу 27 июля. Главы России и Украины сошлись во мнении, что крайне важно, чтобы эти договорённости соблюдали все участники конфликта.

Президент РФ подчеркнул, что Минским соглашениям нет альтернативы. Договорённости договорённостями, но их необходимо подкреплять практикой, указал Путин.