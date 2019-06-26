О чём говорили Красносельский и Козак в Бендерской крепости

Президент ПМР: «Миротворческая миссия России должна быть продолжена в существующем формате»

25 июня Приднестровскую Республику посетила с рабочим визитом российская делегация во главе с вице-премьером России Дмитрием Козаком, которого сопровождали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Встреча президента ПМР Вадима Красносельского с российской делегацией прошла на территории историко-архитектурного комплекса Бендерская крепость за закрытыми дверями.

На встрече обсуждались вопросы приднестровского урегулирования в формате «5+2» и присутствия на территории республики миротворческих сил РФ. При этом Вадим Красносельский отметил, что «миротворческая миссия России должна быть продолжена в существующем формате, а сочетание работы российских, приднестровских и молдавских миротворческих сил – уникальный и действенный механизм».

Также президент Приднестровья напомнил, что деятельность экспертных групп должна продолжаться вне зависимости от внешних обстоятельств. Однако в связи с политическим кризисом в Молдове вся работа по приднестровскому урегулированию застопорилась, несмотря на то что многие вопросы требуют срочного решения.

«Достигнутые ранее договорённости должны исполняться обеими сторонами. Многие вопросы переговорной повестки по-прежнему актуальны и требуют безотлагательного решения», – подчеркнул Вадим Красносельский, отметив, что «проведение постоянных совещаний на экспертном уровне может поспособствовать сближению двух берегов Днестра».

На встрече также обсуждались экономические вопросы.

«Внимание было уделено экспорту приднестровских товаров в российском направлении. Особое значение на данный момент имеет поставка в российские регионы сельхозпродукции, выращенной в Приднестровье», – сообщает официальный сайт президента ПМР.

Завершился визит российской делегации в Приднестровье посещением одного из приднестровских предприятий ООО «Акватир», которое занимается выращиванием осетров. Гостям рассказали о работе этого уникального предприятия, которое выпускает более сотни наименований продукции. При этом предприятие является полноцикличным производственным комплексом.