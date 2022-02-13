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О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
13 февраля 2022, 22:20 • 239 • Политика
Раскрыты детали переговоров Байдена и Зеленского, которые снова перечеркнули прежние заявления Пентагона о нежелании американских военных участвовать в украинском конфликте.
Президент США Джо Байден провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа длилась порядка 50 минут, о чём сообщили в Белом доме.
В американской версии изложения переговоров отмечено, что стороны подняли главные темы - это безопасность и дипломатические меры по деэскалации ситуации на границе России и Украины.
Также отмечено, что президент Владимир Зеленский, помимо ситуации с безопасностью, поднимал вопросы развития экономики, а также требовал санкций в отношении России. И Байден, и Зеленский обещали продолжить поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины. В то же время Байден дал понять, что на "российскую агрессию против Украины" американская сторона будет реагировать решительно.
В завершение Джо Байден подчеркнул приверженность США суверенитету Украины.
Забавно, что ранее в Пентагоне заявили, что американцы не будут воевать за Украину. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что у Вашингтона нет доказательств планирования Россией атаки на Украину.
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