О чём говорил Шойгу: Министры обороны России и Армении созвонились вновь

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян провели переговоры по ряду вопросов, касающихся прежде всего обстановки в Армении и выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Детали разговора не разглашаются.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян вновь провели телефонный разговор.

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Армении, а также выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Минобороны РФ пока не разглашает детали переговоров, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шойгу и Арутюнян в четверг также провели переговоры. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Тогда главы российского и армянского военных ведомств также затронули вопрос о миссии миротворцев и обсудили обстановку, царящую сейчас в республике.

Напомним, что в последние дни в Армении наблюдается обострение политического противостояния. Военные и оппозиция выступили против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В Ереване объявили о проведении бессрочной акции протеста.

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