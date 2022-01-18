О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл послание США. Он рассказал, о чём глава ЦРУ говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, сам факт того, что директор ЦРУ посетил Украину, вселяет тревогу. Речь идёт о человеке, который не просто возглавляет американскую спецслужбу, а выполняет прямые поручения президента США.

Тот факт, что он посетил Киев, говорит о том, что Америке надо было передать Украине какое-то очень важное послание. Настолько важное, что Вашингтон не доверил это дело телефону. Первая встреча состоялась с президентом Украины Владимиром Зеленским, вторая - с представителями украинских спецслужб.

Понятно, что передал глава ЦРУ: Вашингтон поддержит Киев, если он выполнит взятые обязательства - развяжет конфликт в Донбассе,

- рассказал "Народным новостям" бывший украинский депутат.

Он также обратил внимание, что США и Великобритания, которые сейчас активно накачивают страну оружием, призвали своих граждан не приезжать в эту страну. Всё это может быть преддверием большой наступательной операции Украины на Донбасс.