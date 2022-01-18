|
О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США
18 января 2022, 15:45 • 124 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл послание США. Он рассказал, о чём глава ЦРУ говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, сам факт того, что директор ЦРУ посетил Украину, вселяет тревогу. Речь идёт о человеке, который не просто возглавляет американскую спецслужбу, а выполняет прямые поручения президента США.
Тот факт, что он посетил Киев, говорит о том, что Америке надо было передать Украине какое-то очень важное послание. Настолько важное, что Вашингтон не доверил это дело телефону. Первая встреча состоялась с президентом Украины Владимиром Зеленским, вторая - с представителями украинских спецслужб.
- рассказал "Народным новостям" бывший украинский депутат.
Он также обратил внимание, что США и Великобритания, которые сейчас активно накачивают страну оружием, призвали своих граждан не приезжать в эту страну. Всё это может быть преддверием большой наступательной операции Украины на Донбасс.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2022, 23:40
|
16 января 2022, 01:35
|
12 января 2022, 09:00
|
15 января 2022, 19:15
|
13 января 2022, 00:45
|
13 января 2022, 15:55
|
14 января 2022, 04:45