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О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США

18 января 2022, 15:45  •  124 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл послание США. Он рассказал, о чём глава ЦРУ говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, сам факт того, что директор ЦРУ посетил Украину, вселяет тревогу. Речь идёт о человеке, который не просто возглавляет американскую спецслужбу, а выполняет прямые поручения президента США.
Тот факт, что он посетил Киев, говорит о том, что Америке надо было передать Украине какое-то очень важное послание. Настолько важное, что Вашингтон не доверил это дело телефону. Первая встреча состоялась с президентом Украины Владимиром Зеленским, вторая - с представителями украинских спецслужб.
Понятно, что передал глава ЦРУ: Вашингтон поддержит Киев, если он выполнит взятые обязательства - развяжет конфликт в Донбассе,
- рассказал "Народным новостям" бывший украинский депутат.
Он также обратил внимание, что США и Великобритания, которые сейчас активно накачивают страну оружием, призвали своих граждан не приезжать в эту страну. Всё это может быть преддверием большой наступательной операции Украины на Донбасс.

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