О чём договорились Сурков и Волкер под ласковым солнцем Дубая

«Прошли сутки после встречи Волкер – Сурков. Все украинские СМИ цитируют только реакцию Суркова и Пескова на результаты этой встречи. Ни одного комментария Волкера ни одному украинскому ресурсу. Этот тот, который представляет украинскую сторону? Или – чью?», «Куда пропал Волкер после встречи с Сурковым?» – беспокоится народ в «Твиттере».

Действительно, перед встречей с помощником президента РФ в Дубае спецпредставитель США говорил так много, что вспоминался Козьма Прутков с его советом заткнуть фонтан.

А потом наступила тишина. К вечеру 26 января эту тишину смутил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – он порекомендовал не ожидать конкретных результатов от переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах. «Там повестка дня достаточно свободная – это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на Юго-Востоке Украины. Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли возможно, и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс», – пояснил Песков.

Позже появились комментарии Владислава Суркова, из который стало ясно следующее:

1) стороны не нашли взаимопонимания по спешно принятому украинским парламентом в 2018 году закону о так называемой реинтеграции Донбасса, который его сторонники уже успели прозвать «хорватским законом» (видимо, потому что этот документ предполагает возвращение Украиной территорий ДНР и ЛНР тем же путём, каким Хорватия действовала в Сербской Краине в период 1992-1995 гг. в присутствии сил ООН). «Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель – запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан» – так прокомментировал Владислав Сурков позицию российской стороны на переговорах с Куртом Волкером. По его словам, проголосованный Верховной радой закон нарушает права жителей Донбасса: «Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому Комплексу мер. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности»;

2) стороны пришли к согласию по гуманитарным вопросам. «Был затронут на дубайской встрече и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие», – сказал Сурков;

3) стороны обменялись мнениями по вопросу, который более всего волнует Киев, – введение миротворческой миссии ООН на восток Украины. Сурков назвал эту тему «основной» на переговорах в Дубаи и отметил, что США подготовились к ней более основательно, чем это делали прежде. «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», – отметил помощник президента России. Далее Сурков пообещал, что в Москве «дубайский пакет» изучат и пригласят американскую делегацию обсудить его вновь. «Главное в нем – довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», – сообщил прессе помощник российского президента. Иначе говоря, «продолжение следует».

Сурков и Волкер встречались четырежды: 21 августа прошлого года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Три предыдущие встречи никаких результатов Штатам не принесли. Хотя специальный представитель США по Украине этого не признаёт: первые две встречи он называет «установочными» (дескать, какая тут может быть конкретика?), по поводу третьей храбро заявляет, что «Россия пошла на попятную», притом что российской стороной были отклонены 26 из 29 американских предложений. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза – двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три – не ноль. Лучше, чем ноль. Представители России и США солидарны в главном – Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», – говорил тогда Вячеслав Сурков.

Что представляет из себя привезённый Куртом Волкером «дубайский пакет», который помощник главы российского государства нашёл «вполне реализуемым», пока широкой публике неизвестно. В ожидании ясности томящаяся пресса – и американская, и следом украинская – тиражирует то, что Волкер успел наговорить до встречи. Надо же как-то закамуфлировать для общественности тот факт, что после неё слышны только слова Суркова. Из которых пока ничего ободряющего для руководства Украины не следует: и в части так называемого хорватского закона, и в части гуманитарных вопросов, и в части разворачивания миссии ООН в Донбассе.

Фонтан Волкера, предваряющий переговоры в Дубае, обещал быстрые решения – в Киеве «коалиция войны» уже потирала руки, фантазируя о полчищах вооружённых до зубов «голубых касок», вторгающихся в ДНР и ЛНР «устанавливать мир». А теперь понятно:не все так сталося, як гадалося.