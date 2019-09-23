О чём договорились патриарх Варфоломей и униат Шевчук

И о чём на самом деле Порошенко просил папу римского?

В доме папы римского состоялась встреча лидера украинских униатов Шевчука с Экуменическим патриархом Варфоломеем.

Именно в таком порядке указаны стороны в сообщении секретариата главы «Украинской греко-католической церкви» (УГКЦ) в Риме: первым – всеукраинский «патриарх» (которого, вообще-то, папа данным титулом не наделял) и лишь за ним какой-то там патриарх «Вселенский». Впрочем, если у кого из читателей тут сразу возникает ассоциация с «глобусом Украины»,

то надо сказать, что в данном случае речь не совсем об известном диагнозе.

И не только потому, что встреча формально происходила на территории католической церкви (частью которой является УГКЦ) – в Ватикане, куда Варфоломей ездит как на работу (хотя, почему «как»?). Он в этом диалоге был действительно ведомым, получал ценные указания. Его коллега-униат, в частности, настоятельно рекомендовал так называемому Константинопольскому патриарху «осмыслить» греческие богослужебные ритуалы как «новые элементы в осмыслении примата епископа Рима». Мол, давно пора, чего там…

Поскольку никаких возражений против первенства папы со стороны Варфоломея не последовало, грехо-католик, в развитие этого предложения призвал Варфоломея создать «смешанную комиссию между православными церквами и восточными католическими церквами, чтобы дать новый толчок в экуменическом диалоге».

Шевчук не забыл при этом уточнить, что в числе упомянутых «православных церквей» видит и детище Варфоломея – украинскую СЦУ: «Для УГКЦ главным собеседником в экуменическом диалоге является уже не столько Русская православная церковь, но поместная православная церковь на Украине». Под Русской православной церковью Шевчук, очевидно, имел в виду УПЦ (МП), с прошлым руководством которой он лобызался во времена драбыно-коваленок, ныне слившихся с той самой СЦУ.

Старик Варф в свою очередь «высоко оценил открытость УГКЦ в экуменическом общении» и выразил радость тем, что «дети Киевской Церкви помнят о том, что их матерной церковью является Церковь древнего Константинополя».

«Теория Киевской церкви», как мы знаем, есть униатская наукообразная чушь о том, что равноапостольный князь Владимир якобы крестил «Киевскую Русь-Украину» в католичество, а уже потом, в XIVвеке, зрадныки перенесли столичную кафедру на Москву, основав там «Московську цэркву» – отдельную от «Киевской».

И неужели Варфоломей не понимает, что соглашаясь с «исконным католичеством Киевской церкви», он тем самым отказывается от притязаний на Украину, которыми он руководствовался, вторгаясь на каноническую территорию Русской православной церкви ещё год назад?

Наконец, зачем, принимая догмат о первенстве папы, сам лишает себя титула «Вселенский»?

Как мы уже писали, ещё в 1970 г. выпускник Папского восточного института в Риме и преподаватель Папского Григорианского университета Димитриос Архондонис (будущий Варфоломей) защитил в том же папском институте диссертацию, в которой утверждал, что в части недопустимости совместной молитвы с еретиками православные каноны устарели.

Поэтому, став патриархом, он благословил совместные службы фанариотов с католиками и в том числе с украинскими униатами. Затем и сам приступил к сослужению папе. При этом последнего он величал как канонического Римского епископа (следовательно, признавал первенство последнего). Экуменический патриарх приветствовал понтифика возгласом «благословен грядущий во имя Господне» – как Самого Господа Иисуса Христа. Не удивительно, что имя папы было произнесено на «литургии» первым – прежде Константинопольского патриарха.

С 2007 Архондонис открыто признавал право Римского понтифика на «первенство человеческого порядка», отводя себе «второе место».

Отсюда неминуема следующая комбинация с «жертвой пешки».

Экуменический «патриарх» в «воссоединённой под первенством Рима церкви» становится вторым по власти. И власть эта распространяется на все «восточные церкви»(а поместные православные церкви, которые, как надеется Варфоломей, признают СЦУ, автоматически признают и первенство власти Фанара над ними, поскольку именно этой «властью» обосновывал Варфоломей своё вторжение на Украину). В число «церквей восточной традиции» входит и украинская уния. Так она вроде бы вливается в подчинённую Фанару СЦУ. По природе же – сохраняет свой католический статус. Ибо СЦУ вместе с Фанаром переходит в глобальную – «вселенскую» – унию с подчинением Ватикану. Фанар же меняет иллюзорное первенство чести (мало что дающее ему в материальном отношении) на второе место по реальной власти над «восточными церквами», увеличивая паству с 3 млн. прихожан до десятков миллионов.

Согласие на эту схему давал ещё в былые времена Шептыцкий. И уж тем более Ватикан.

Так что позволим себе поставить под сомнение источник«Страны», сообщающий, что не допущенный на аудиенцию к папе несколько дней назад Порошенко «собирался во время общения с Франциском поднять тему поддержки Ватиканом сценария вхождения православной церкви Украины в состав УГКЦ – в формате автономной структуры». Скорее, хотел просить о признании (хотя бы каком-то косвенном) этой самой СЦУ. Однако Ватикан на фоне налаживания экуменических связей с патриархом Кириллом не готов раскрывать карты и рушить сейчас – после «Гаванского триумфа» – отношения с Московской патриархией ради «забаганок» каких-то там порошенок и их карманных епифанчиков.

Болванчик, кстати, лишённый опеки опытного интригана Филарета, давеча также проболтался: «Ключ к единению [СЦУ и УГКЦ] лежит в Риме и Константинополе».

Этот ключ и нащупывал в прошлый четверг в Ватикане конгресс Общества Восточного канонического права (в котором, кстати, «восточный папа» Варфоломей всего лишь вице-президент). На обсуждениес участием так называемого Константинопольского патриарха был вынесен вопрос о том, «каким образом епископ Рима, то есть папа, мог бы осуществлять свое первенство… в воссоединенной церкви». И как с удовлетворением отметилв своём выступлении сам понтифик, «сегодняшний богословский диалог между Католической Церковью и Православной Церковью, служа единству Церкви Христовой, пытается найти общее понимание первенства Епископа Рима».

И вновь никаких возражений со стороны Фанара не последовало.