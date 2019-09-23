Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские гиперзвуковые ракеты и беззащитная Америка
«Манипулирование российской темой»: кандидат в президенты США предложила меры по...
"Договорились и президент, и правительство": Молдавия стравит крест на...
В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского
Главная / Украина

О чём договорились патриарх Варфоломей и униат Шевчук

23 сентября 2019, 09:24  •  180 • Украина
И о чём на самом деле Порошенко просил папу римского?
В доме папы римского состоялась встреча лидера украинских униатов Шевчука с Экуменическим патриархом Варфоломеем.
Именно в таком порядке указаны стороны в сообщении секретариата главы «Украинской греко-католической церкви» (УГКЦ) в Риме: первым – всеукраинский «патриарх» (которого, вообще-то, папа данным титулом не наделял) и лишь за ним какой-то там патриарх «Вселенский». Впрочем, если у кого из читателей тут сразу возникает ассоциация с «глобусом Украины»,
то надо сказать, что в данном случае речь не совсем об известном диагнозе.
И не только потому, что встреча формально происходила на территории католической церкви (частью которой является УГКЦ) – в Ватикане, куда Варфоломей ездит как на работу (хотя, почему «как»?). Он в этом диалоге был действительно ведомым, получал ценные указания. Его коллега-униат, в частности, настоятельно рекомендовал так называемому Константинопольскому патриарху «осмыслить» греческие богослужебные ритуалы как «новые элементы в осмыслении примата епископа Рима». Мол, давно пора, чего там…
Поскольку никаких возражений против первенства папы со стороны Варфоломея не последовало, грехо-католик, в развитие этого предложения призвал Варфоломея создать «смешанную комиссию между православными церквами и восточными католическими церквами, чтобы дать новый толчок в экуменическом диалоге».
Шевчук не забыл при этом уточнить, что в числе упомянутых «православных церквей» видит и детище Варфоломея – украинскую СЦУ: «Для УГКЦ главным собеседником в экуменическом диалоге является уже не столько Русская православная церковь, но поместная православная церковь на Украине». Под Русской православной церковью Шевчук, очевидно, имел в виду УПЦ (МП), с прошлым руководством которой он лобызался во времена драбыно-коваленок, ныне слившихся с той самой СЦУ.
Старик Варф в свою очередь «высоко оценил открытость УГКЦ в экуменическом общении» и выразил радость тем, что «дети Киевской Церкви помнят о том, что их матерной церковью является Церковь древнего Константинополя».
«Теория Киевской церкви», как мы знаем, есть униатская наукообразная чушь о том, что равноапостольный князь Владимир якобы крестил «Киевскую Русь-Украину» в католичество, а уже потом, в XIVвеке, зрадныки перенесли столичную кафедру на Москву, основав там «Московську цэркву» – отдельную от «Киевской».
И неужели Варфоломей не понимает, что соглашаясь с «исконным католичеством Киевской церкви», он тем самым отказывается от притязаний на Украину, которыми он руководствовался, вторгаясь на каноническую территорию Русской православной церкви ещё год назад?
Наконец, зачем, принимая догмат о первенстве папы, сам лишает себя титула «Вселенский»?
Как мы уже писали, ещё в 1970 г. выпускник Папского восточного института в Риме и преподаватель Папского Григорианского университета Димитриос Архондонис (будущий Варфоломей) защитил в том же папском институте диссертацию, в которой утверждал, что в части недопустимости совместной молитвы с еретиками православные каноны устарели.
Поэтому, став патриархом, он благословил совместные службы фанариотов с католиками и в том числе с украинскими униатами. Затем и сам приступил к сослужению папе. При этом последнего он величал как канонического Римского епископа (следовательно, признавал первенство последнего). Экуменический патриарх приветствовал понтифика возгласом «благословен грядущий во имя Господне» – как Самого Господа Иисуса Христа. Не удивительно, что имя папы было произнесено на «литургии» первым – прежде Константинопольского патриарха.
С 2007 Архондонис открыто признавал право Римского понтифика на «первенство человеческого порядка», отводя себе «второе место».
Отсюда неминуема следующая комбинация с «жертвой пешки».
Экуменический «патриарх» в «воссоединённой под первенством Рима церкви» становится вторым по власти. И власть эта распространяется на все «восточные церкви»(а поместные православные церкви, которые, как надеется Варфоломей, признают СЦУ, автоматически признают и первенство власти Фанара над ними, поскольку именно этой «властью» обосновывал Варфоломей своё вторжение на Украину). В число «церквей восточной традиции» входит и украинская уния. Так она вроде бы вливается в подчинённую Фанару СЦУ. По природе же – сохраняет свой католический статус. Ибо СЦУ вместе с Фанаром переходит в глобальную – «вселенскую» – унию с подчинением Ватикану. Фанар же меняет иллюзорное первенство чести (мало что дающее ему в материальном отношении) на второе место по реальной власти над «восточными церквами», увеличивая паству с 3 млн. прихожан до десятков миллионов.
Согласие на эту схему давал ещё в былые времена Шептыцкий. И уж тем более Ватикан.
Так что позволим себе поставить под сомнение источник«Страны», сообщающий, что не допущенный на аудиенцию к папе несколько дней назад Порошенко «собирался во время общения с Франциском поднять тему поддержки Ватиканом сценария вхождения православной церкви Украины в состав УГКЦ – в формате автономной структуры». Скорее, хотел просить о признании (хотя бы каком-то косвенном) этой самой СЦУ. Однако Ватикан на фоне налаживания экуменических связей с патриархом Кириллом не готов раскрывать карты и рушить сейчас – после «Гаванского триумфа» – отношения с Московской патриархией ради «забаганок» каких-то там порошенок и их карманных епифанчиков.
Болванчик, кстати, лишённый опеки опытного интригана Филарета, давеча также проболтался: «Ключ к единению [СЦУ и УГКЦ] лежит в Риме и Константинополе».
Этот ключ и нащупывал в прошлый четверг в Ватикане конгресс Общества Восточного канонического права (в котором, кстати, «восточный папа» Варфоломей всего лишь вице-президент). На обсуждениес участием так называемого Константинопольского патриарха был вынесен вопрос о том, «каким образом епископ Рима, то есть папа, мог бы осуществлять свое первенство… в воссоединенной церкви». И как с удовлетворением отметилв своём выступлении сам понтифик, «сегодняшний богословский диалог между Католической Церковью и Православной Церковью, служа единству Церкви Христовой, пытается найти общее понимание первенства Епископа Рима».
И вновь никаких возражений со стороны Фанара не последовало.
Надеемся, молчание Экуменического патриарха «будет услышано» поместными православными церквами.
Дмитрий СКВОРЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
22 сентября 2019, 20:09
Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины
23 сентября 2019, 02:54
Майя Санду позвала США в Приднестровье
22 сентября 2019, 20:24
Как США рекламируют российское оружие
22 сентября 2019, 13:39
Эксперт оценил слова депутата Рады о собственных ценностях Украины
22 сентября 2019, 23:24
В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского
23 сентября 2019, 09:09
На Украине рассказали о готовящейся переписи населения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
20 сентября 2019, 16:24
"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.