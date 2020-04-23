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О членстве в Европейском союзе бывшие советские республики могут забыть

23 апреля 2020, 13:10  •  35 • В мире
Дипломаты 27 стран ЕС разошлись во мнениях относительно перспектив членства стран «Восточного партнёрства» в ЕС.
В тексте итогового документа совещания представителей 27 стран Франция и ряд других государств потребовали взять в скобки фразу «Совет признаёт европейский выбор и европейские устремления соответствующих восточных партнёров, как указывается в соглашении об ассоциации с ЕС». Это означает отсутствие единой позиции.
Франция превращает обещание членства в ЕС для Грузии, Молдавии и Украины, подписавших соглашение об ассоциации, в пустой звук.
Париж и ранее выступал против принятия в Евросоюз постсоветских республик, а сейчас обозначил свою позицию ещё твёрже. На фоне наплыва мигрантов и роста безработицы французские власти обеспокоены нарушениями безвизового режима гражданами Грузии, Молдавии и Украины. Германия и Швеция жалуются на то, что грузинские преступные группировки используют либерализацию визовых правил для ведения противозаконной деятельности в ЕС.
В итоговом документе состоявшегося совещания говорится о необходимости создания общего рынка и общей энергетической системы стран ЕС и стран «Восточного партнёрства», но это – лишь словесный антураж. О членстве в Европейском союзе страны «Восточного партнёрства» могут забыть.
Программа «Восточного партнёрства» появилась в 2009 г. для перетаскивания шести бывших советских республик – Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении – на западную орбиту. Добившись минимизации торгово-экономических связей этих республик с Россией, Европа ничего не предоставила им взамен.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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