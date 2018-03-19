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О чистоте выборов и оппозиционности

19 марта 2018, 17:54  •  82 • Аналитика

— Хотя очень высокий результат Владимира Путина на этих выборах, видимо, сглаживает региональные различия, более заметные в предыдущих циклах, тем не менее: насколько эти различия выразительны и какие можно сделать выводы на их основе?

 — Действительно, электоральное поле стало существенно более однородным по итогам этих выборов, и здесь дело не только в том, что Путин получил очень высокий процент голосов, практически повсеместно. Важно еще и то, что произошло сглаживание «краев». Среди прочего бросается в глаза, что с одной стороны, все-таки выросла лояльность столичного электората. И если, например, на прошлых президентских выборах Москва составляла очень большую проблему для Путина, причем именно Москва даже по сравнению с Санкт-Петербургом и другими крупными городами, то по итогам этих выборов уже нельзя говорить о том, что Москва, как  другие крупные города, выделяются какой-то своей особенной нелояльностью и оппозиционностью. То есть, произошло сглаживание на этом крае.

С другой стороны, обращают на себя внимание результаты по многим республикам, которые воспринимаются как наиболее лояльные. Там произошло свое сглаживание. Возникает ощущение, что когда шли предыдущие выборы, там могли несколько перестараться, в то время на этих выборах уже не все и не в такой степени выделяются на общем фоне. Но я бы это связал с тем, что результат по республикам стал чище, меньше использовался административный ресурс по сравнению с предыдущими выборами, поэтому результат по многим регионам не демонстрирует сверхвысокой явки, не демонстрирует запредельных результатов голосования за Путина. Но в то же время, на мой взгляд, это такой хороший, чистый результат который позволяет говорить о том, что население республик по-прежнему поддерживает Путина, притом, что результат голосования, судя по всему очищен от из «излишеств», которые связаны с применением админресурса. То есть с этой стороны тоже произошло свое сглаживание.

И в итоге мы получаем ситуацию, когда на общем, относительно однородном фоне рельефно выделяются уже не столицы, если говорить об оппозиционности, а многие восточные регионы, Сибирь и Дальний Восток. Если не все они целиком, то многие, в том числе достаточно крупные и значимые регионы Сибири и Дальнего Востока оказываются относительно более оппозиционными (результат за Владимира Путина здесь в ряде регионов оказался около 65% или не превысил планку в 70% - "Эксперт Online").

И это возвращает нас к довольно старой проблеме, поскольку повышенная оппозиционность характеризовала многие из этих регионов постоянно, на протяжении всего путинского правления. И вот здесь как раз получается, что справиться с восточными регионами, повысить их лояльность, предпринять какие-то значимые для местного населения действия, котоыре позволили бы изменить ситуацию, все-таки не удалось.

Поэтому Сибирь и Дальний Восток были проблемой и остаются проблемой для региональной политики четвертого путинского срока, которую неизьежно необходимо будет решать. Президентские выборы это лишь в очередной раз подтвердили.

Вот, таков общий фон.

 — По поводу Дальнего Востока: Усилия-то были громадные предпринятые для его развития. Получается, они не дали должного результата, даже не в электоральном смысле, а по сути?

— Да-да, этот вопрос напрашивается и, на мой взгляд, вот эти все усилия в отношении Дальнего Востока как раз для выборов и дали неоднозначный результат. Поскольку на протяжении нескольких лет у населения Дальнего Востока формировались завышенные ожидания именно на фоне всех решений, всех действий, всех запущенных там проектов. И текущая проблема связана с тем, что непосредственного влияния на жизнь населения, на уровень жизни населения эти проекты не оказали. И в итоге возник эффект нереализованных обещаний и возможностей. Которые, может быть, не реализованы по объективным причинам, поскольку для них требуется более долгое время. Но избиратель не хочет ждать так долго. В том числе здесь обращает на себя внимание, конечно, Приморский край, в отношении которого действий и усилий было предпринято больше всего, а электоральный результат не получился. Если проводить аналогии, то аналогичный эффект был у саммита АТЭС в 2012 году, когда тоже было много обещаний и много рекламы, а население проголосовало скорее оппозиционно, в том числе, хотя это у же и деталь, на выборах мэра Владивостока.

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Это проблема, которая требует решения, и власти должны осознать, что необходимо продолжать дальневосточную политику, по при этом все-таки усиливать ее социальную составляющую и плотнее работать с самими жителями, а не только с элитами и бизнесом.

— По-видимому, это важно вообще как прецедент для девеломпентаристских проектов в целом, которые будут предприниматься. А можно ли по региональным различиям в голосовании судить о социальной базе поддержки президентского курса, или, допустим, КПРФ? Коррелируют ли регионы с особенностями социума? Там, где-то больше рабочих, где-то — малого бизнеса?

— Не так уж и просто ответить на этот вопрос по итогам последних выборов, поскольку все-таки нельзя говорить о том, что есть какие-то социальные группы, которые определенно являются лояльными или, наоборот, которые однозначно являются оппозиционными.

— Раньше был красный пояс, допустим, можно боло примерно себе представить его социальный состав.

На мой взгляд, сейчас вот такая ясная социальная структура регионов уже не работает на выборах. И скорее, с одной стороны можно говорить о том, что у Путина, безусловно, широкая база поддержки, которая распространяется на все группы населения и в весьма высокой степени —как раз отсутствие радикальных различий между регионами подтверждает этот тезис. А с другой стороны, скорее можно говорить о том, что проблемы возникают на тех территориях, где есть определенные недоработки в работе с избирателями, и эти недоработки тоже относятся не к каким-то определенным социальным группам, а к населению региона  в целом. Как пример мы рассматривали Дальний Восток, в качестве примеров можно также брать регионы, где возникает слишком много скандалов и конфликтов вокруг региональной элиты. Алтатйский край перед выборами стал таким примером, Якутия тоже стала таким примером. Это вопрос к региональному контексту, который стал негативно сказываться перед выборами и сказываться так, что часть поддержки Путин все-таки не получил.

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