О чем ворчат сержанты? • 122 • Аналитика



Не стал исключением и наш приезд на полигон к минометчикам крупного калибра. С нашей общей точки зрения, поездка удалась, читателям материал зашел, а кому-то прямо достался такой немаленький кусочек тортика «Ностальгия».





А вот мы возвращались озадаченные. И увиденным, и услышанным.



Жалобы на поступающее пополнение. На тех, кого готовят эти злобные на вид сержанты-контрактники.







Вообще о них стоит сказать пару слов отдельно. На самом деле – милейшие люди. Совершенно незлобные, вежливые и корректные. Шарясь в кустах, самое такое обращение в сторону молодняка, которое я услышал, было «молодые люди». Точнее, «молодые люди, вы будете шевелиться, или я вам ****?».



Сомневаюсь, если честно, что товарищ сержант претворил бы в жизнь свое обещание. Не та армия нынче, не те порядки. Знаете, иной раз жаль.



Мы много говорили на эту тему. Наша армия действительно изменилась. И во многом – в очень хорошую сторону. Ушло в прошлое использование труда солдат в личных целях, намного меньше стало откровенно глупых работ типа «копать отсюда и до обеда», действительно, всего год для того, чтобы обучить солдата хоть чему-то.



И учат.



Если же мы берем в пример артиллерию, где мы были недавно, то с ней вообще сложно. Понятно, что там заряжающие и подносчики – это можно кого угодно брать, да и у наводчика не так уж много работы, хотя уже надо понимать, хотя бы приблизительно, куда полетит мина.



Так на что жалуются те, кто учит по мере своих сил и возможностей?



Жалобы сыпались на тех, из кого надо сделать солдат.



Главная проблема дня сегодняшнего – это психологическая составляющая солдатика. Что есть современный призывник? Некая весьма аморфная субстанция, безвольная (за редким исключением), безынициативная и ничего не умеющая.



Наблюдал. Реально какие-то потерянные.





Долго описывать, но по сути эти молодые люди, оторванные от интернета, представляют собой очень печальное зрелище. Я бы сказал в стиле ослика Иа-Иа: «душераздирающее». Реально душу раздирал вопль «Да что же вы такие!», наблюдая над тем, как молодые бойцы пытались решить проблему переноса мины от одной установки до другой.



Да, надо было всего-навсего снять одну мину с машины, положить в ящик, пронести метров 50-60 и все. Это безобразное действо заняло 20 минут и ресурсы восьми с половиной человек. Половина – это я, поскольку не выдержал и начал давать советы. Товарищ старший сержант к тому времени захлебнулся уже.



Соображалки ноль. Полный. Понять, как правильно поставить ногу, как направить этот чертов ящик, чтобы не снести все на пути – проблема.



Физподготовка – отвратительно. Семь человек несли ящик до другой машины минут 10. С двумя остановками. Да, была пара мордатеньких таких парней, на фото видно, что силушка должна быть. У одного даже интеллект и соображалка просматривались, но остальная команда компенсировала все с лихвой.



137 кг весит мина. Ну пусть 10-15 кг весит ящик. Итого – 150. 150 кг на 7 человек – это по 22 кг на лицо. Да, неудобно, если не знать, как правильно взять. Сержант пытался объяснить, никто не понял, потому мучились.



Понятно, что в реале ящик несли от стеллажа на складе до машины, машина подъезжала впритык к миномету и все в таком ключе. И тут такая засада: надо перенести мины на основную установку. Компенсировать по боезапасу то, что ушло на пристрелку, то есть, две мины.



В итоге мы наблюдали за весьма скорбным зрелищем.







Уважаемые читатели из числа тех, чье сердце за родную армию болит, у нас явно рисуется проблема. И что делать с ней, пока не очень ясно.



Как мне постоянно говорят, точнее, раньше говорили, теперь криком орут, последние 3-4 года в армию по призыву идет биомасса. Это не потенциальные защитники, это реальная биомасса, ничего не умеющая, ничему не обученная, а главное – ей все это совершенно не нужно.



Отмучить свой год – и все.



Это заметно. Это читается в глазах. Это говорят поникшие и не расправляемые плечи и опущенные головы.



Каких-то три года назад в бригаде «Черных ножей» мы снимали репортаж о примерно таких же новобранцах, которые еще ничего не умели, и попали под замес со съемкой. Они первый раз на ходу из БМП выскакивали и в цепь разворачивались не на площадке, а в поле. И какие в Богучаре были сержанты… Высокомерные, злобноватые, презрительные. Любую мамочку из КСМ там бы родимчик хватил от тех эпитетов, какими «контрабасы» награждали молодняк.



И сработало. И в итоге злость зажглась, и парни все сделали нормально. И никаких претензий, хотя возможностей пожаловаться втихую было достаточно. Наоборот, было видно, что сержантов уважают.



Не призываю к словесным таким артподготовкам, но… Иногда это необходимо. Вот у артиллеристов, людей образованных и почти культурных (нормально, бывает, конечно, что органоиды как раз размером с мину для «Тюльпана» летают, но это армия) так не принято, что ли…



И в итоге навевают тоску эти… Оторванцы. От интернета, друга и советчика оторвали, а как просто головой пользоваться, еще не научили.



И вывод не очень приятен. Это не армия, а какой-то детский сад/пансион благородных девиц. Куда родители, не приложившие мизинца к воспитанию и подготовке своего чада, просто сбагривают его со словами «там из тебя хоть что-то сделают!».



Я эту фразу сам слышал. Не «человека», а именно «хоть что-то».



Прошу прощения, у нас армия – это воспитательное учреждение типа кадетской школы? Или богоугодное заведение по воспитанию никчемышей? За счет бюджета?



Да мне реально страшно от этих амеб, которые попадают в войска. Их там должны всего-то за год научить пользоваться порой весьма сложной техникой. С перспективой того, что они это не забудут.



Не забудут, да? Ага, щазз… Дайте только дембельнуться и до смартфона ручонки дотянуть. И будет им счастье. А нам – организм, который отмучился и который все немногое, чему его научили, быстренько забудет.



Печально, но это реалия.



Конечно, есть тут маленький аспект. Это контракт. Понятно, что армия должна быть профессиональной, потому главное – это контрактники. Подписал человек договор – и все, пять лет его можно учить, тренировать и все прочее.



Сегодня армия по призыву рассматривается как некий фильтр для тех, кто может, а самое главное, хочет служить дальше. Наверное, нормально. Особенно в том случае, когда есть из кого выбирать.



Пока есть. Или пока еще есть.



На самом деле, лавочка может закрыться весьма и весьма скоро. Когда этот мутный поток из аморфных тел незнаек и неумеек составит 99% призыва. Возможно? Да запросто. И никому до этого нет дела.



Я долго наблюдал, долго выслушивал, а теперь вот реально понял, что и тревогу бить опоздал.



Действительно, а что теперь делать? Как поступать завтра, когда вот эти интернетные составят всю массу призыва? Куда бежать, если простейшие и одноклеточные – это наше все завтра?



И претензии вроде предъявлять некому. Родители? А они пашут, потому что фиг вам в плане образования бесплатного. Деточек учить надо. Школа/гимназия/лицей? Ну в открытую говорят, что все, лавочка закрылась, преподаватели теперь только преподают. Институты/академии? Не смешите даже.



Вся первичная подготовка приказала долго жить. Это известно не первый день, но вот только три года как мы начали пытаться переварить эти плоды.



Армия пока справляется. Последние советские поколения пока тоже вроде ничего. Но они, простите, все. Скоро уйдут со сцены. И дальше что?



Дальше теплые и ласковые волны интернета будут растить нам радиолярий, инфузорий, жгутиковых и прочие организмы, которые будут пытаться что-то такое сделать в плане защиты нашей Родины.



Нет, понятно, что при должной обработке они сделают все, что смогут. Другой вопрос: а сколько они смогут? И хватит ли этого?

Реально дело дрянь. И пока просвета не могу найти. Может, конечно, у кого-то будут более светлые мысли, но этот «кто-то» должен сидеть в Кремле и понимать суть проблемы. Общаясь на выездах, в паузах между съемочной работой, волей-неволей раскрываешь уши, чтобы были как у Чебурашки и слушаешь. Слушаешь, потому что именно в таких паузах иной раз получаешь столько информации для размышлений…Не стал исключением и наш приезд на полигон к минометчикам крупного калибра. С нашей общей точки зрения, поездка удалась, читателям материал зашел, а кому-то прямо достался такой немаленький кусочек тортика «Ностальгия».А вот мы возвращались озадаченные. И увиденным, и услышанным.Жалобы на поступающее пополнение. На тех, кого готовят эти злобные на вид сержанты-контрактники.Вообще о них стоит сказать пару слов отдельно. На самом деле – милейшие люди. Совершенно незлобные, вежливые и корректные. Шарясь в кустах, самое такое обращение в сторону молодняка, которое я услышал, было «молодые люди». Точнее, «молодые люди, вы будете шевелиться, или я вам ****?».Сомневаюсь, если честно, что товарищ сержант претворил бы в жизнь свое обещание. Не та армия нынче, не те порядки. Знаете, иной раз жаль.Мы много говорили на эту тему. Наша армия действительно изменилась. И во многом – в очень хорошую сторону. Ушло в прошлое использование труда солдат в личных целях, намного меньше стало откровенно глупых работ типа «копать отсюда и до обеда», действительно, всего год для того, чтобы обучить солдата хоть чему-то.И учат.Если же мы берем в пример артиллерию, где мы были недавно, то с ней вообще сложно. Понятно, что там заряжающие и подносчики – это можно кого угодно брать, да и у наводчика не так уж много работы, хотя уже надо понимать, хотя бы приблизительно, куда полетит мина.Так на что жалуются те, кто учит по мере своих сил и возможностей?Жалобы сыпались на тех, из кого надо сделать солдат.Главная проблема дня сегодняшнего – это психологическая составляющая солдатика. Что есть современный призывник? Некая весьма аморфная субстанция, безвольная (за редким исключением), безынициативная и ничего не умеющая.Наблюдал. Реально какие-то потерянные.Долго описывать, но по сути эти молодые люди, оторванные от интернета, представляют собой очень печальное зрелище. Я бы сказал в стиле ослика Иа-Иа: «душераздирающее». Реально душу раздирал вопль «Да что же вы такие!», наблюдая над тем, как молодые бойцы пытались решить проблему переноса мины от одной установки до другой.Да, надо было всего-навсего снять одну мину с машины, положить в ящик, пронести метров 50-60 и все. Это безобразное действо заняло 20 минут и ресурсы восьми с половиной человек. Половина – это я, поскольку не выдержал и начал давать советы. Товарищ старший сержант к тому времени захлебнулся уже.Соображалки ноль. Полный. Понять, как правильно поставить ногу, как направить этот чертов ящик, чтобы не снести все на пути – проблема.Физподготовка – отвратительно. Семь человек несли ящик до другой машины минут 10. С двумя остановками. Да, была пара мордатеньких таких парней, на фото видно, что силушка должна быть. У одного даже интеллект и соображалка просматривались, но остальная команда компенсировала все с лихвой.137 кг весит мина. Ну пусть 10-15 кг весит ящик. Итого – 150. 150 кг на 7 человек – это по 22 кг на лицо. Да, неудобно, если не знать, как правильно взять. Сержант пытался объяснить, никто не понял, потому мучились.Понятно, что в реале ящик несли от стеллажа на складе до машины, машина подъезжала впритык к миномету и все в таком ключе. И тут такая засада: надо перенести мины на основную установку. Компенсировать по боезапасу то, что ушло на пристрелку, то есть, две мины.В итоге мы наблюдали за весьма скорбным зрелищем.Уважаемые читатели из числа тех, чье сердце за родную армию болит, у нас явно рисуется проблема. И что делать с ней, пока не очень ясно.Как мне постоянно говорят, точнее, раньше говорили, теперь криком орут, последние 3-4 года в армию по призыву идет биомасса. Это не потенциальные защитники, это реальная биомасса, ничего не умеющая, ничему не обученная, а главное – ей все это совершенно не нужно.Отмучить свой год – и все.Это заметно. Это читается в глазах. Это говорят поникшие и не расправляемые плечи и опущенные головы.Каких-то три года назад в бригаде «Черных ножей» мы снимали репортаж о примерно таких же новобранцах, которые еще ничего не умели, и попали под замес со съемкой. Они первый раз на ходу из БМП выскакивали и в цепь разворачивались не на площадке, а в поле. И какие в Богучаре были сержанты… Высокомерные, злобноватые, презрительные. Любую мамочку из КСМ там бы родимчик хватил от тех эпитетов, какими «контрабасы» награждали молодняк.И сработало. И в итоге злость зажглась, и парни все сделали нормально. И никаких претензий, хотя возможностей пожаловаться втихую было достаточно. Наоборот, было видно, что сержантов уважают.Не призываю к словесным таким артподготовкам, но… Иногда это необходимо. Вот у артиллеристов, людей образованных и почти культурных (нормально, бывает, конечно, что органоиды как раз размером с мину для «Тюльпана» летают, но это армия) так не принято, что ли…И в итоге навевают тоску эти… Оторванцы. От интернета, друга и советчика оторвали, а как просто головой пользоваться, еще не научили.И вывод не очень приятен. Это не армия, а какой-то детский сад/пансион благородных девиц. Куда родители, не приложившие мизинца к воспитанию и подготовке своего чада, просто сбагривают его со словами «там из тебя хоть что-то сделают!».Я эту фразу сам слышал. Не «человека», а именно «хоть что-то».Прошу прощения, у нас армия – это воспитательное учреждение типа кадетской школы? Или богоугодное заведение по воспитанию никчемышей? За счет бюджета?Да мне реально страшно от этих амеб, которые попадают в войска. Их там должны всего-то за год научить пользоваться порой весьма сложной техникой. С перспективой того, что они это не забудут.Не забудут, да? Ага, щазз… Дайте только дембельнуться и до смартфона ручонки дотянуть. И будет им счастье. А нам – организм, который отмучился и который все немногое, чему его научили, быстренько забудет.Печально, но это реалия.Конечно, есть тут маленький аспект. Это контракт. Понятно, что армия должна быть профессиональной, потому главное – это контрактники. Подписал человек договор – и все, пять лет его можно учить, тренировать и все прочее.Сегодня армия по призыву рассматривается как некий фильтр для тех, кто может, а самое главное, хочет служить дальше. Наверное, нормально. Особенно в том случае, когда есть из кого выбирать.Пока есть. Или пока еще есть.На самом деле, лавочка может закрыться весьма и весьма скоро. Когда этот мутный поток из аморфных тел незнаек и неумеек составит 99% призыва. Возможно? Да запросто. И никому до этого нет дела.Я долго наблюдал, долго выслушивал, а теперь вот реально понял, что и тревогу бить опоздал.Действительно, а что теперь делать? Как поступать завтра, когда вот эти интернетные составят всю массу призыва? Куда бежать, если простейшие и одноклеточные – это наше все завтра?И претензии вроде предъявлять некому. Родители? А они пашут, потому что фиг вам в плане образования бесплатного. Деточек учить надо. Школа/гимназия/лицей? Ну в открытую говорят, что все, лавочка закрылась, преподаватели теперь только преподают. Институты/академии? Не смешите даже.Вся первичная подготовка приказала долго жить. Это известно не первый день, но вот только три года как мы начали пытаться переварить эти плоды.Армия пока справляется. Последние советские поколения пока тоже вроде ничего. Но они, простите, все. Скоро уйдут со сцены. И дальше что?Дальше теплые и ласковые волны интернета будут растить нам радиолярий, инфузорий, жгутиковых и прочие организмы, которые будут пытаться что-то такое сделать в плане защиты нашей Родины.Нет, понятно, что при должной обработке они сделают все, что смогут. Другой вопрос: а сколько они смогут? И хватит ли этого?Реально дело дрянь. И пока просвета не могу найти. Может, конечно, у кого-то будут более светлые мысли, но этот «кто-то» должен сидеть в Кремле и понимать суть проблемы. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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