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О чем Познер спросил Мишустина

16 января 2020, 22:39  •  86 • В России

В 2010 году Мишустин стал гостем программы Владимира Познера. В конце эфира ведущий задает стандартные вопросы из анкеты Марселя Пруста. Но для главы ФНС вопросы он немного изменил.

Любимая птица - попугай.

Любимый цветок - орхидея.

Кем из ныне живущих хотел бы быть - Стивом Джобсом.

Любимый композитор - Гаврилин (советский композитор, автор опер, балетов и симфонических произведений, его музыку можно услышать, например, в фильмах «Женитьба Бальзаминова» и «Деревенская история»).

Какой недостаток легче всего прощает - слабость.

Три желания, которые загадал бы Золотой Рыбке, - чтобы не болели близкие люди, чтобы в России не было бедных, закончить налоговую реформу.

Любимый литературный герой - Чебурашка.

Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете - попрошу за все прощения и поблагодарю за то, что дал такое счастье - жить на земле.

Гость Михаил Мишустин. Познер. Выпуск от 22.11.2010.Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы Владимира Познера.

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