О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах

Таблоид Daily Mail опросил пилотов авиалайнеров о неприятных нюансах их профессии, которые те предпочитают держать в тайне от пассажиров.

Британский таблоид Daily Mail опросил пилотов гражданских авиалайнеров на предмет того, о чем они предпочитают не рассказывать своим пассажирам. Истории респондентов разнились от ироничных до весьма тревожных.

Так, к примеру, один из пилотов сообщил, что никогда в жизни не стал бы говорить пассажирам, как в реальности опасна турбулентность. Он регулярно советует пассажирам находиться в кресле пристегнутыми все время полета. Тем не менее он не уточняет, что, если они не последуют этому совету, их в любой момент может вжать в потолок.

Другой пилот считает, что его пассажирам лучше не знать, как трудно ему и коллегам находить аэропорт при посадке. В современных городских конгломерациях масса огней. Потому с небесных высот площадку для посадки бывает заметить достаточно сложно.

Третий опрошенный упомянул, что скрывает от пассажиров то, что пилотируемый им лайнер был построен еще в 1968 году. Другой отметил, что в салонах самолетов из-за недостатка времени часто почти не убираются. Уборщики лишь собирают видимый мусор. При этом ни ручки сидений, ни складные столики, ни прочие поверхности по настоящему не дезинфицируют.