О чем говорил Путин во время "Прямой линии"

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Президент РФ Владимир Путин в 16-й раз провел "Прямую линию" с россиянами. Разговор в прямом эфире продлился 4 часа 20 минут. В этом году использовалась конференц-связь с губернаторами и чиновниками.

Всего глава государства ответил на 79 вопросов, которые касались роста цен на бензин, налоговой системы, строительства дорог и жилья, криптовалюты, отношений России и Запада.