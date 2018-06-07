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О чем говорил Путин во время "Прямой линии"
07 июня 2018, 20:54 • 42 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в 16-й раз провел "Прямую линию" с россиянами. Разговор в прямом эфире продлился 4 часа 20 минут. В этом году использовалась конференц-связь с губернаторами и чиновниками.
Всего глава государства ответил на 79 вопросов, которые касались роста цен на бензин, налоговой системы, строительства дорог и жилья, криптовалюты, отношений России и Запада.
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