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О чем договорились Путин и Лукашенко: на Украине выдвинули свою версию

12 сентября 2021, 13:05  •  107 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
"Белорусский вопрос" потребовали поскорей рассмотреть в НАТО
После прошедших "прорывных" переговоров между Владимиром Рутиным и Александром Лукашенко в Москве, в рамках которых были подписанны программы по интеграции стран в рамках Союзного государства, для Украины возникла новая угроза. Такого мнения придерживаются обозреватели интернет-издания "Зеркало недели". 
В первую очередь, Россия получила новую линию фронта с Украиной, протяженностью более тысячи километров – угроза полномасштабного вторжения теперь появилась не только на востоке и юге страны, но и в северной части. Из-за этого украинское руководство будет вынуждено дополнительно укреплять свои регионы вблизи белорусской границы. 
Во вторую очередь, власти Белоруссии могут начать реализовывать сценарий миграционного кризиса и в отношении Украины, из-за чеего резко увеличится приток беженцев в страну. 
Последним фактором станет усиление экономической зависимости Киева от Минска. На Белоруссию приходится половина от всех объемов поставок в страну бензина и битума, а также 35% дизельного топлива. Когда Россия поглотит важные стратегические белорусские предприятия – лишь вопрос времени, приводит заявление украинских журналистов издание "Политнавигатор". 
Напомним, встреча лидеров двух стран состоялась на прошлой неделе. Путин и Лукашенко подписали 28 союзных договоров, касающихся формирования объединенных отраслевых рынков и усиления взаимодействия по ряду экономических программ. 
Во время совместной пресс-конференции белорусский президент отметил, что усиление взаимодействия с Россией будет строится на принципе равноправия. 
Российский лидер затронул тему миграционного кризиса, прокомментировав обвинения Запада в том, что якобы к этому причастна Москва. Он отметил, что для решения этого вопроса нужно обращатся к белорусской стороне, поскольку Россия к этому отношения не имеет. 

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