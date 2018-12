О чем договариваются Трамп с Эрдоганом за спинами Израиля и Кремля

Президент США на своей странице в Twitter сообщил, что глава Турции Реджеп Эрдоган пообещал ему довести разгром ИГИЛ* в Сирии до конца после вывода из страны американских войск.

«Президент Турции Эрдоган очень убедительно сообщил мне, что он уничтожит все, что осталось от ИГИЛ в Сирии … и он человек, который может сделать это, плюс Турция прямо по соседству. Наши войска возвращаются домой!», — написал он.

Как известно, в это время премьер Израиля Нетаньяху, рвет и мечет, и пишет турецкому президенту разные неприятные вещи, а тот в свою очередь обвиняет Тель-Авив в геноциде. Тем не менее, похоже, Трамп уже не изменит свою политику. Вот, что об этом пишет известный американский блогер.

В минувшую пятницу у президента Трампа состоялся еще один продолжительный телефонный разговор с турецким президентом Эрдоганом. После этого он отклонил настоятельные рекомендации всех своих советников и принял решение вывести американские войска из Сирии и прекратить нанесение ударов по территории этой страны с воздуха.

Этот случай стал первым, когда Трамп занял решительную позицию против «боргов"** - устойчивого неоконсервативного и интервенционистского истеблишмента внутри своей же администрации, министерства обороны и конгресса — которые обычно диктуют то, какой будет внешняя политика США.

Именно это решение и то, что Трамп настоял на нем, наконец-то превратило его в президента.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его экс-министр обороны Бешеный пёс Мэттис и госсекретарь Помпео — все втроём — выступили против этого решения. Были захвачены врасплох «эксперты», работающие над Сирией — безумный специальный представитель госдепа по взаимодействию в Сирии Джеймс Джеффри и специальный представитель президента по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ)* Бретт Макгурк. Они настойчиво работали над тем, чтобы установить постоянное присутствие США в марионеточном курдском государстве на северо-востоке Сирии.

И хотя все эти люди поначалу пытались убедить Трампа изменить свое решение, к настоящему моменту их сопротивление прекращено. Мэттис, Помпео и Болтон проводили совещание в понедельник, 17 декабря, когда было заявлено, что Трамп принял формальное решение о выводе американских войск из Сирии. Многие высокопоставленные американские чиновники из министерства обороны, госдепартамента и Совета национальной безопасности выступили против резкого вывода американских войск. Но позднее было сообщено, что к исходу дня вторника, 18 декабря, они прекратили попытки воздействовать на Трампа. Во вторник же эти чиновники начали уведомлять союзников о принятом Трампом решении. Утечку об этом дал один из экспертов по региону, который консультирует администрацию США.

Еще в январе текущего года мы объясняли, почему проект неоконсерваторов по созданию прокси-государства на северо-востоке Сирии был с самого начала обречен на неудачу. Этот проект в свое время был, якобы, одобрен тогдашним госсекретарем Тиллерсоном. Однако курдские территории частично совпадают с планом Турции по установлению «зоны безопасности» на сирийской территории, вдоль границы между двумя странами.

Именно поддерживаемые Соединенными Штатами планы по созданию на северо-востоке Сирии курдского государства для Анкары представляют наиболее серьезную угрозу безопасности. Никакая турецкая «зона безопасности» — ни сейчас, ни завтра, никогда — не будет действовать, если американские военные продолжат создавать и снабжать курдские «приграничные силы», которые будут в состоянии проникать в юго-восточное подбрюшье Турции. Если США не прекратят реализацию этого проекта и не уберутся с этой территории, Турция продолжит усилия, направленные на то, чтобы его торпедировать. И если это потребуется — силой.

Народ Турции поддерживает вооруженную борьбу против курдов, которых поддерживают США, и готовы платить за это высокую цену. А лидеры курдских Отрядов народной самообороны безумны, если считают, что их требования будут удовлетворены. Они просто переоценивают свои политические позиции. Соединенным Штатам не удастся иметь и Турцию в качестве своего союзника, и курдское прокси-государство. Вашингтону придется решиться на то, чтобы сделать выбор.

А Трамп никогда и не хотел продвигать этот проект. Он всегда хотел провозгласить победу над ИГИЛ и уйти. Но ему все время противились и продвигали проект именно «борги».

Но есть геополитические задачи поважнее, чем такое вмешательство в дела Ближнего Востока. Трамп знает, что для США уже миновал «момент однополярности» — периода после распада Советского Союза, в результате которого Соединенные Штаты оставались единственной сверхдержавой. Россия вернулась а Китай на подъеме. Политика Трампа по адаптации к сокращающейся мощи и власти США состоит в том, чтобы покончить с той «глобализацией», которая и позволила Китаю подняться. Трамп хочет геополитически расколоть мир на две сферы влияния. Они будут отделены друг от друга в политической, экономической, технологической и военной областях.

В этой «новой большой игре» северо-восток Сирии всего лишь мелкий эпизод, недостойный существенного участия. Более крупная Турция — союзник США по НАТО на протяжении 70 лет — намного важнее. Если бы Трамп не принял решения покончить с неоконовским проектом в отношении Сирии и не вывел бы оттуда американские вооруженные силы, он проиграл бы. На месте Эрдогана я испытывал бы мощное искушение выйти из НАТО и вступить в союз с Россией, Китаем и Ираном. Если США не изменят свой курс и не прекратят валять дурака с курдами, Турция продолжит свой курс на то, чтобы «отвязаться» от прежнего альянса. До сих пор турецкая армия предотвращала разрыв с НАТО, но даже наиболее анти-эрдогановски настроенные офицеры сейчас на стороне Эрдогана.

Если США сделают Турции реальное предложение и займут новую позицию, то, возможно, им удастся развернуть Турцию и загнать ее в натовское стадо. Но способен ли трамповский Белый дом игнорировать произраильские/прокурдские голоса и вернуться к этому реалистичному взгляду на вещи?

Если США не смогут сделать это, то со всей очевидностью встанет вопрос «Кто потерял Турцию?».

Трамп решил, что не допустить выхода Турции из НАТО и не дать ей вступить в более тесные союзнические отношения с Россией, Китаем и Ираном важнее, чем и далее дурачиться на окраинах Ближнего Востока. И это верное решение.

Идея о маленьком курдском государстве, кроме того, привела к конфликту между Европейским командованием США (U.S. European Command, EUCOM) и Центральным командованием (U.S. Central Command, CentCom). Дело в том, что Турция (и Израиль) находятся в ведении EUCOM, в то время как Ближний Восток и Западная Азия — в ведении CentCom. И целый год EUCOM поднимал все больше шума по поводу планов CentCom’а в отношении Сирии. В числе критиков сирийских планов генерал Кёртис Скапаротти, командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе. Во время поездки в Вашингтон в марте этого года Скапаротти жался к Мэттису, чтобы выразить тому свою озабоченность растущей напряженностью в американо-турецких отношениях. Аналогичные жалобы он в ходе нескольких совещаний высказал и своему коллеге по Centcom’у генералу Джозефу Вогелю.

Реальную озабоченность в EUCOM’е и в НАТО вызывает то, что Турция действительно может еще больше сблизиться с Россией и, в конце концов, выйти из НАТО. Сейчас это вряд ли произойдет. (С 1991 года именно CentCom стал играть чрезмерную роль во всей внешней политике США. Будучи министром обороны, Мэттис был настоящим «CentCom'овским животным». Было бы хорошо посмотреть, как теперь роль этого самого CentCom’а будет урезана.)

Но если в США надеются на то, что Турция прекратит свои отношения с Россией и Ираном, то результаты могут оказаться разочаровывающими. Турция зависит от российского и иранского природного газа. Кроме того, Россия и Иран являются для нее экспортными рынками.

После попытки государственного переворота, который был направлен против него, Эрдоган не доверяет американской стороне. Более того, такая позиция позволяет ему достигать своего с наибольшей гибкостью и дает ему в руки рычаги оказания влияния на два «блока» — притом, что оба его по-прежнему обхаживают. Он продолжит «качаться» между ними, чтобы извлекать максимума желаемого от каждой из этих сторон.

Неоконсервативные элементы в администрации Трампа и их сионистские сторонники проиграли. Вот как описывает их цели Крэг Мюррэй: «Хаос из-за этой невнятной и контрпродуктивной стратегии, как бы странно это ни звучало, именно то, чего хотят неоконсерваторы. Постоянная война на Ближнем Востоке — их цель… Неоконы считают, что, держа население арабских стран в состоянии нищеты и политической разобщенности, они укрепляют безопасность Израиля. И они, конечно же, облегчают западным компаниям доступ к нефтегазовым ресурсам региона. Это особенно хорошо видно в дестабилизированных Ираке и Ливии».

Неоконсервативные и интервенционистские «борги» провалились в своих попытках, используя временное противостояние США «исламскому государству» внутри Сирии, втянуть Трампа в конфликт с Ираном.

Некоторые действующие и бывшие американские чиновники жалуются на чрезмерно высокое влияние на политику Белого дома антииранских ястребов. Это особенно относится к послу США в Сирии Джиму Джеффри и его стороннику — спецпомощнику госсекретаря по Леванту Джоэлу Рэйбёрну, которые публично настаивали на том, что американские вооруженные силы из Сирии выводить нельзя до тех пор, пока из этой страны не «уйдет Иран».

«Люди, работающие на Трампа — Болтон, Рэйбёрн, а сейчас еще и Джеффри — лишь ухудшают свою позицию, когда выдвигают нереалистичные цели в Сирии (включая требования к Ирану), которые предполагают неопределенно длительное пребывание вооруженных сил США.» — говорит один американский высокопоставленный чиновник, который, тем не менее, назвал решение Трампа катастрофичным. Этот же чиновник заявил, что эти аргументы «лишены всякой связи с реальными задачами, стоящими перед нашими вооруженными силами» и выходят далеко за пределы задачи по нанесению поражения «исламскому государству» и недопущению его возрождения.

К тому же иранское присутствие в Сирии довольно невелико, а позиции США — весьма слабы. Так что, эта идея всегда была глупостью). Эксперт по Ирану и исполнительный директор Общества Джона Куинси Адамса Джон Аллен Гэй настаивает: нынешнее решение Трампа подтверждает то, что втайне признавали все, по крайней мере, на протяжении последнего года — присутствие вооруженных сил США в Сирии для борьбы с ИГИЛ все больше выглядело как средство, при помощи которого интервенционисты в администрации доказывали, что мы должны ударить по Ирану.

«Вместе с тем, сохранение нескольких тысяч парней между турецкими вооруженными силами с одной стороны и иранцами, русскими и сирийскими — с другой — никогда не было решающим фактором влияния на роль Ирана в регионе. Но в этом присутствуют реальные риски в отсутствие каких-либо ощутимых результатов». — Добавляет Гэй. — «Я просто не думаю, что у американского общества имеется хоть какой-то аппетит к большой войне с Ираном по любому поводу, и уж тем более, из-за Восточной Сирии».

Госдепартамент США уже эвакуирует свой персонал из Сирии. Военнослужащим и «подрядчикам» Пентагона, коих в Сирии насчитывается от 4 000 до 5 000 человек, дали от 60 до 100 дней (по данным из некоторых источников, 30 дней, но это представляется чересчур малым сроком), чтобы собрать свои вещи и убраться.

Свои действия по передаче позиций они будут координировать с русскими. Русские советники заменят американских «зеленых беретов», которые командуют курдскими и арабскими племенными вооруженными формированиями, воюющими против ИГИЛ. Россия также постарается убедить Турцию в отсутствии необходимости интервенции в Восточную Сирию. Они примут на себя обязательство разоружить курдское ополчение или интегрировать его в сирийские вооруженные силы. Российские ВКС заменят ВВС США для того, чтобы бомбить оставшихся 2000 (или около того) боевиков ИГИЛ, расположившихся вдоль реки Евфрат.

Сирийским курдам придется вежливо договариваться с Дамаском. Сейчас им просто некуда деваться. Их мечта об автономном Западном Курдистане так и останется мечтой. Сирия сможет выжить лишь в качестве государства, контроль в котором осуществляется из единого центра. Она никогда не станет федерацией. Местные арабские племена на северо-востоке страны, возможно, будут стремиться отомстить за то высокомерие, с которым с ними обращались курды в те времена, когда они пользовались поддержкой американцев и когда курды вели мобилизацию арабских юношей для ведения боевых действий против ИГИЛ. Скорее всего, курдские Отряды народной самообороны перебегут на территорию Северного Ирака, чтобы там прятаться в горах вместе со своими братьями из Рабочей партии Курдистана.

Сирийская армия, которая планирует выдворить Аль-Каиду*** из провинции Идлиб уже весной, теперь выдвинет свои силы и средства на северо-восток. Новым приоритетом станет изоляция ИГИЛ у Евфрата вблизи иракской границы и, в конце концов, его уничтожение. Этому, вероятно, будут содействовать иракские ополченцы. Другим важным вопросом станет восстановление нефтяных и газовых месторождений, а также иных экономических активов.

Многое будет зависеть от того, насколько смогут Россия и Иран управлять Турцией. После ухода США, когда для Турции снизится угроза возникновения курдского государственного образования в Сирии, им, возможно, удастся убедить Эрдогана отказаться от своих планов вторжения.

То, что Трампу, наконец-то, удалось освободиться от диктата «боргов», вселяет некоторые надежды. Выводя американские войска из Сирии, он выполняет одно из своих предвыборных обещаний.

Donald J. Trump @realDonaldTrump — 11:42 utc — 20 Dec 2018 (твит Трампа — С.Д.)

«Уход из Сирии не был сюрпризом. Я годами вел предвыборную кампанию на основе этого обещании. И шесть месяцев тому назад, когда я совершенно публично выразил желание сделать это, я согласился остаться дольше. Россия, Иран, Сирия и другие на месте являются врагами ИГИЛ. Мы делали за них их работу. Пришло время вернуться домой и заняться восстановлением. #MAGA (Сделаем Америку снова великой — С.Д.)».

Люди, которые голосовали за Трампа, будут приветствовать этот шаг. Будем надеяться, что на этом он не остановится и сократит влияние Саудовской Аравии и Израиля на его политику.

В ходе своей избирательной кампании Трамп также утверждал о необходимости улучшения отношений с Россией. Но «борги» толкали его политику в противоположную сторону. Вывод американских вооруженных сил из Сирии устраняет один из вопросов, по которым Россия и США занимают противоположные позиции. Будет ли Трамп в состоянии применить свой вновь обретенный хребет для того, чтобы еще раз одолеть «боргов» и, наконец, сделать что-то для улучшения отношений с Россией?

Пока это представляется маловероятным. Но и решение минувшей пятницы оказалось большим сюрпризом. Так что, будем ждать новых сюрпризов.

Об авторе: Billmon — псевдоним американского блогера, размещающего свои комментарии по широкому кругу политических и экономических проблем в своем блоге"Moon of Alabama" (Луна Алабамы). Блог озаглавлен по названию одноименной песни Б. Брехта, написанной в соавторстве с Э. Хауптманн и композитором К. Вайлем для оперы в 3-х частях «Подъём и упадок города Махагони». Вошедшая в оперу композиция «Alabama Song» («Moon of Alabama») впоследствии была перепета многочисленными исполнителями, включая Уте Лемпер, Дэвида Боуи и The Doors.

