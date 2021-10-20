О чем будут говорить Путин и Байден на возможной встрече: ответ эксперта

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На повестке дня стоят несколько важных тем

Сегодня, 20 октября, стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одну встречу до конца текущего года. Эксперт Сергей Марков рассказал, какие вопросы будут обсуждать лидеры России и США.

По мнению политолога, обсуждать Путин и Байден будут вопросы гонки вооружений, ситуацию в Афганистане и кризис в отношениях РФ и НАТО. Не исключено, что также будут затронуты проблемы, связанные с санкциями, и экономические отношения двух стран.

Говоря о гонке вооружений, Марков объяснил, что тут, скорее, речь идет о странах третьего и второго ряда – Франции, Великобритании, Китае, Индии и Пакистане.

"Там развивается мощная система вооружений, которая временами может принимать форму, требующую вмешательства. Россия отказывается говорить с Китаем в одиночку и предлагает сделать это американцам",

– объяснил политолог, добавив, что аналогичная ситуация прослеживается в отношениях Вашингтона с Парижем и Лондоном.

Также страны, возможно, затронут вопросы борьбы с оружием массового поражения. Поскольку решить эту проблему можно только путем сотрудничества государств.

В ходе первой встречи не успели Путин и Байден также полноценно обсудить выход из дипломатического кризиса.

Еще одна вероятная тема – урегулирование ситуации в Афганистане. По мнению политолога, Байден может попросить Путина и страны ОДКБ принять участие в стабилизации обстановки и создании военных баз. Проблема лишь в том, что Россия, Таджикистан и Узбекистан к такому шагу не готовы.

Обсудить предстоит и кризис отношений России и НАТО.

"Сейчас по инициативе НАТО была выслана половина дипломатов, причем просто так, из вредности. <...> Мы заблокировали все натовские структуры в ответ, но из этой ситуации надо как-то выходить",

– заключил Марков.

Не обойдется и без Украины. Вероятно, российская сторона будет простить о снятии блокировки с выполнения Минских соглашений.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов может состояться в ближайшие месяцы в "том или ином формате".