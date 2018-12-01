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«О Буше-старшем ничего, совсем ничего»: В Сети смерть экс-президента США предлагают встретить «гробовым молчанием»

01 декабря 2018, 13:24  •  123 • Политика
После того, как стало известно о смерти экс-президента США 94-летнего Джорджа Буша-старшего, в Сети предложили встретить этот факт «гробовым молчанием». «О Буше-старшем ничего, совсем ничего», - прокомментировал уход из жизни бывшего американского лидера, развалившего СССР, спецкор Дмитрий Смирнов.
Ранее из США пришла новость о том, что в возрасте 94 лет умер экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. В Сети его смерть предложили встретить «гробовым молчанием». Кто-то коротко напомнил, что именно он развалил СССР, кто-то просто сообщил, что не намерен скорбеть по нему, спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter и вовсе написал, что «о Буше-старшем ничего, совсем ничего».
Журналист напомнил все те гнусности, которые произошли в мире с подачи Буша-старшего.
«В 94 года умер Джордж Буш-старший - человек, который развязал войну в Персидском заливе, положив начало нынешнему хаосу на Ближнем Востоке, - перечисляет Смирнов. - Если о мертвых или хорошо или ничего, то о Буше-старшем ничего, совсем ничего».
«Он принял развал СССР», - коротко заметил у себя в соцсети политолог и публицист Армен Гаспарян.
«Не скорблю...» - еще короче заявила журналистка Юлия Витязева.
«94 года. Да. Почти век прожил. Даже сам Сатана старался максимально отсрочить встречу с этим человеком, до того противно было...» - продолжили интернет-пользователи.
А кто-то откровенно выдохнул: «Одним врагом у России стало меньше».
В 94 года умер Джордж Буш-старший - человек, который развязал войну в Персидском заливе, положив начало нынешнему хаосу на Ближнем Востоке.
Если о мертвых или хорошо, или ничего, то о Буше-старшем ничего, совсем ничего pic.twitter.com/L5Ncq5OC1K
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2018 г.
Умер Джордж Буш-старший

Он принял развал СССР pic.twitter.com/rixwGzaEBY
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 1 декабря 2018 г.
Умер Джордж Буш - старший.
Не скорблю... pic.twitter.com/P7CxUOIxGw
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 1 декабря 2018 г.
"Умер #Джордж Буш-старший".

94 года. Да. Почти век прожил. Даже сам Сатана старался максимально отсрочить встречу с этим человеком, до того противно было..
— demetro.pavalov (@demetroPavlov) 1 декабря 2018 г.
Не знаешь что и сказать! Одним врагом у России стало меньше https://t.co/1TMZUBSwtO
— Евгений Петров (@krigort) 1 декабря 2018 г.

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