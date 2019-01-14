О британских борцах с «российской дезинформацией»

На передовой информационной войны

В конце 2018 года международной хакерской группе Anonymous удалось добыть сведения о некоторых операциях новой структуры информационной войны, работающей под эгидой Лондона. Речь идёт о программе Integrity Initiative, запущенной неким учреждением под названием "Институт науки управления государством" (Institute for Statecraft). Внутренние документы этого института были выложены хакерами в открытый доступ.

По официальному адресу Institute for Statecraft в маленькой шотландской деревушке Гейтсайд не найдёшь ничего, кроме остатков какого-то бывшего завода. И не поймёшь, где здесь размещаются эксперты thinking tank, сделавшего своим девизом «защиту демократии от дезинформации». Руководителем проекта значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннелли с зарплатой 8100 фунтов стерлингов в месяц.

Адрес в Шотландии, конечно, фиктивный. Однако стоит немного покопаться и всплывает ещё один адрес, несколько мистический: «Дом двух храмов» (Two Temple Place), бывшая резиденция в Лондоне американского миллиардера Уильяма Уолдорфа Астора – одно из самых дорогих офисных зданий мира. Здесь и угнездился пресловутый Институт науки управления государством. Как зарегистрированное в шотландской глуши заведение перекочевало в сердце Лондона с «золотыми» квадратными метрами, остаётся тайной.

Широкой публике Institute for Statecraft подаёт себя как «независимая, непартийная организация, защищающая ценности Британии от враждебного воздействия». Хакерская группа Anonymous уточняет, что главным источником враждебного воздействия институт определяет Москву как центр «империи зла». Предполагается, что программа Integrity Initiative будет расширяться до масштабов передового «бастиона» в войне против «русской дезинформации».

В Британии находится управленческий и идейный центр программы, а конкретную работу делают кластеры (филиалы), разбросанные по девяти странам – Испании, Франции, Германии, Греции, Нидерландам, Литве, Норвегии, Италии и Сербии. Новыми кластерами запланировано охватить ещё 18 стран. Управление зарубежными кластерами осуществляется не сотрудниками института, а представителями британских посольств. Это логично: находящиеся под крышей посольств резидентуры британских спецслужб и возможности шифрованной связи упрощают координацию работы.

Финансирование «общественных программ неправительственного заведения» осуществляется через МИД Великобритании. Кроме того, в выделении денег участвуют НАТО, Министерство обороны Литвы, Государственный департамент США, некий американский фонд, не объявившее о себе объединение немецких предпринимателей, а также сетевой гигант Facebook, уже выложивший на расширение кластеров Institute for Statecraft 100 тыс. фунтов стерлингов.

Общая задача программы – создать широкое сообщество экспертов, продвигающих «британскую точку зрения» и противодействующих «прорусской дезинформационной кампании». Имеются и примеры того, как это предполагается делать.

В разгар скандала вокруг «дела Скрипалей» многие итальянские СМИ заняли скептическую позицию по отношению к британской версии. Тогда к делу подключился курирующий офицер британского посольства. Обширный список его рекомендаций сотрудникам итальянского кластера вкратце сводился к тому, чтобы в личных беседах с представителями итальянской политики, руководителями СМИ, популярными блогерами более настойчиво продвигать «британский взгляд на вещи» и разворачивать общественное мнение Италии в нужном (Лондону) направлении. Рекомендации носили вполне конкретный характер.

Другой пример – Испания, где местный кластер института успешно противодействовал назначению директором Департамента национальной безопасности Педро Баньоса (Pedro Baños) – бывшего полковника испанской армии, о котором распространили слух, что он является «хорошо известным прокремлёвским рупором». В итоге пост главы Департамента национальной безопасности Испании занял атлантист – генерал Мигель Баллестерос.

Другим примером успешной работы лондонских борцов с «российской дезинформацией» считается противодействие влиянию России на Каталонию путём анонимной передачи материалов «независимым журналистам» для публикации антироссийских статей в различных изданиях.

Под прицел Institute for Statecraft попадают и британские политики. Недавно официальный сайт Integrity Initiative начал травлю лидера лейбористской партии Джереми Корбина, назвав его «полезным идиотом Кремля». Это привело лейбористов в ярость, они направили запрос в правительство, требуя пояснить задачи и источники финансирования института. Представитель британского кабинета вынужден был признать, что данный институт только из официальных источников (без учёта «побочного» финансирования) получил более 2 млн. фунтов для «отражения дезинформационных кампаний за рубежом», но подчеркнул, что пропаганда внутри страны в компетенцию института не входит. Вопрос о публикациях против Джереми Корбина остался открытым.

Интересны данные о немецком кластере института. С этим кластером связаны бывшие натовские генералы – Клаус Науманн и Клаус Витманн, бывший дипломат Гебхард фон Мольтке, известные публицисты Хубертус Хоффман и Беата Ведекинд. А самым известным их них является Бертил Венгер, в прошлом руководитель бюро по внешним связям Фонда им. Конрада Аденауэра, а ныне советник Ангелы Меркель и нового председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Интересно, как совмещает этот человек две функции – работает советником немецкого канцлера и состоит в организации под крышей британских спецслужб? Ответить нелегко, зато легко представить, что Бертил Венгер имеет широкие возможности влиять на информационную политику немецких СМИ в плане противодействия «российской дезинформации».