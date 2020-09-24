О британских аппетитах в Арктике

Британский королевский флот нуждается в глобальном присутствии

На официальном сайте британских королевских военно-морских сил можно найти объяснение тому, почему отношения между Россией и Великобританией не наладятся. Причина кроется в одном-единственном слове, прямой перевод которого с английского versatility – многосторонность, многоликость. Именно она, оказывается, даёт британцам «свободу для развертывания (вооруженных сил) в любой точке мира», сообщает Royal Navy, уточняя, что «королевский флот нуждается в глобальном присутствии».

Добавим, что «в любой точке мира» британский флот жаждет охранять свои интересы вдали от родных берегов. Конечно, Британия тоскует по громко звучавшему когда-то прозвищу Владычица Морей, но есть ещё один банальный мотив за пафосными фанфарами – желание «срубить чужую капусту». И этот мотив зазвучал для Лондона сразу, как только Северный морской путь впервые освободился ото льда на летнюю навигацию. Случилось это восемь лет назад.

В Великобритании появились Объединённые экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), в состав которых вошли, кроме британцев, Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Эстония. Ни Швеция, ни Финляндия, ни Норвегия не имеют арктических берегов и не входят поэтому в Арктический совет, но «готовы реагировать на кризисы, когда бы и где бы они ни разворачивались», уточняет Royal Navy.

JEF развернулась сегодня преимущественно на Русский Север. Недавно британская The Guardian забила тревогу: спутники обнаружили, что на 15 сентября площадь льдов составила всего 3,74 миллиона квадратных километра (прежде достигала 6 млн. кв. км). Особенно быстро льды таяли в период между 31 августа и 5 сентября. Освободившаяся от ледяного покрова вода уже не отражает солнечную радиацию в атмосферу и продолжает нагреваться, поэтому температура в Арктике растёт в два раза быстрее, чем везде.

В связи с уменьшением ледяного покрова британцы подводят к Мурманску (впервые за 20 лет) армаду американских, датских и норвежских боевых кораблей «демонстрировать свободу навигации против «русских попыток» установить контроль в Баренцевом море и в Арктике», цитирует британского министра обороны Бена Уоллеса канадский сайт Global Research.

Не так важно, что Арктика сегодня самый мирный из всех уголков нашей планеты. Не важно, что Великобритания – не арктическая страна. Не важно даже то, что 53 процента арктического побережья – это Россия. Важна прямая связь между ростом температуры и таянием льдов в Арктике и ростом желания Лондона наложить руку на выгоды, которые сулит Северный морской путь. А этот путь на 40 процентов сокращает время доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии, куда перемещается мировой центр торгово-финансовой активности, в Европу с её зашатавшимися после Brexit экономическими системами.

Британцев легко понять: после развода с Евросоюзом, пишет Global Research, Лондон обнаружил, что ему нужно искать новые торговые пути, независимые от Брюсселя. А возможность опереться на Северный проход даст такую возможность, если вспомнить о духе «атлантизма» и навалиться с Баренцева моря на Россию.

Global Research уточняет, что британские корабли находятся в Баренцевом море на расстоянии не более 50 морских миль от российского берега, недалеко от Североморска – базы российского Северного флота. Какой мир они там поддерживают, в 2500 милях от своих берегов? Впервые британские, а вместе с ними и германские, и норвежские военно-морские силы забрались так далеко на север. «Группируя силы JEF и НАТО, мы демонстрируем приверженность Великобритании к миру, безопасности и свободе доступа и навигации на Дальнем Севере. Эти организации жизненно важны в установлении условий для международной безопасности, и это очень важно, что мы играем свою роль в мире, где растет нестабильность, постоянные вызовы и конкуренция», – заявил министр обороны Великобритании.

Морская пехота

Запах больших прибылей, открывающиеся возможности в торговле и морских перевозках через потеплевшую Арктику не просто кружат головы отдельных политиков в Лондоне. Они уже вписаны в матрицы мышления британского министра обороны. Надо полагать, именно это ведомство собирается продвигать британский «мир» в Арктике.

Ещё два года назад, 30 сентября 2018 года, британское министерство обороны начало тренировать королевскую морскую пехоту в холодных условиях Норвегии. Тогда же появилась британская «Стратегия обороны Арктики» (Defence Arctic Strategy), основанная на трёх выводах, пишет Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS). Первый – изменения климата ведут к росту экономического значения Арктики. Второй – возвращение Крыма в состав России изменило оценку британским министерством обороны и органами безопасности существующих и возникающих угроз в Арктике. Третий и главный – возросли требования НАТО к сдерживанию «военных угроз России против государств–членов альянса и в более широком смысле».

Если отшелушить всё более дешевеющую риторику британского министерства обороны, можно увидеть, как открывающиеся возможности для крупного капитала в использовании Северного морского пути, запасы углеводородов и другого ценного сырья Арктики поставили Лондон в состояние боевой готовности. И не только Лондон. Учитывая, что в перспективе Арктика едва ли замёрзнет снова, идея оборонять её по-британски скоро охватит весь западный мир.