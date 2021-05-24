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О бомбе на борту сообщил ХАМАС: В Белоруссии объяснили посадку самолёта

24 мая 2021, 17:30  •  114 • Политика
В Белоруссии утверждают, что сообщение о бомбе на самолёте Ryanair поступило от имени членов ХАМАС. Они угрожали взывать авиалайнер прямо над Вильнюсом. Поэтому самолёт посадили в Минске.
Сообщение о бомбе на борту посаженного в Минске самолёта пришло от имени палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.
Речь идёт о незапланированной посадке авиаланейра компании Ryanair, на котором летел основатель скандального Telegram-канала NEXTA Роман Протасевича. В Белоруссии его обвиняют сразу по нескольким статьям, включая терроризм. Как только самолёт приземлился в Минске, блогер был задержан.
По главы департамента по авиации Сикорского, сообщившие о бомбе на борту самолёта люди угрожали взорвать её над прямо над столицей Литвы. Поэтому авиалайнер и совершил незапланированную посадку в столице Белоруссии.
Напомним, что Telegram-канал NEXTA подогревал и координировал массовые протесты в Минске в 2020 году. При этом сами авторы Telegram-канала находились в Польше, в дали от бушевавших событий.

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