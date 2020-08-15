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О, BLM: Минск подхватил коленопреклонённый вирус США - трансляция

15 августа 2020, 22:00  •  58 • Политика
Протестующие в Минске подхватили мощный американский челлендж-вирус BLM: во время прощания с погибшим, в чьих руках, по официальной версии, взорвалась бомба, толпа встала на колени. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. И уже через короткое время состоялся телефонный разговор двух лидеров. Царьград ведёт текстовую трансляцию событий в республике.
События в Минске после прошедших президентских выборов всё быстрее катятся по западным протестным рельсам. И слышны не только призывы организаторов протеста к забастовкам на местных предприятиях, но и активно внедряются BLM-технологии.
Среди них и американский коленопреклонённый "вирус", который был подхвачен толпой, пришедшей проститься с человеком, едва не устроившим мощный взрыв во время первых акций протеста. Бомба, напомним, по официальной версии, взорвалась в руках у мужчины, который всего несколько метров не дошёл до силовиков.
Проститься с ним пришло много желающих, несмотря на просьбу родных погибшего не устраивать подобных массовых сборищ. И, судя по происходящему во время прощания, из парня явно готовятся сделать героя - второго Джорджа Флойда. Особенно если учесть, что на асфальт народ стал активно приземляться после прозвучавшей команды: "На колено!"
На фоне обостряющейся с каждым днём ситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил о необходимости созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить происходящее.
"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита Беларуси - это не меньше чем защита Союзного государства", - пояснил глава РБ.
К слову, ждать Лукашенко не стал и уже через некоторое время анонсированный им телефонный разговор состоялся.
Тем временем к протестующим подключились и звёзды шоу-бизнеса. Участники группы "Би-2" не удержались и тоже высказались о протестах у себя в Instagram. Хоть парни родом из республики, но давно живут и работают в России. Правда, в отличие от протестующих, не требуют, а просят.
"Мы просим прекратить насилие против мирного народа", - говорится в сообщении группы. Вот только будет ли "мирный народ" протестовать по майданным западным методичкам?
Царьград ведёт текстовую трансляцию событий в республике. Подробнее о произошедших накануне в Белоруссии событиях можно прочитать здесь.
20:15 В рядах белорусского спецназа обнаружили... "сербских солдат". Минобороны Белоруссии уже опровергло этот фейк. С чьей "лёгкой руки" его запустили? Разоблачение от политолога Владимира Корнилова:
Ещё один фейк. От оппозиционного белорусского «журналиста» Францишека Вячорки (выкормыш Радио Свобода и польского Белсата). Ему привиделись «сербские солдаты», заполонившие Белоруссию.
Войну Сербии Тихановская хоть не объявит на этом основании? pic.twitter.com/xDUcFgTra2
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) August 15, 2020
19:51 Россия своих не бросает!
И мы с ним (Владимиром Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, -
президент Белоруссии Александр Лукашенко.
19:42 "Минск - новый Крым?": Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков".
18:14 Устами младенца...
"Заплатите моему папе за митинги деньги", - устами младенца..?
Протестующие с детьми на Пушкинской, Минск. pic.twitter.com/SngdPbhZOf
— Дубравка (@Iva3Iva) August 15, 2020
18:10 Агентство Bloomberg заявило о том, что якобы приближённые Александра Лукашенко ищут пути отхода на случай его свержения и, мол, уже поинтересовались у коллег из Кремля о возможности бегства в Россию.
17:31 Создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, публикующий провокационную информацию, включая фото и видео, а также призывы от организаторов протестов в Белоруссии, объявлен в розыск в России.
17:22 Associated Press выложило скандальный кадр из Белоруссии. Подольёт ещё больше масла в огонь протестов?
17:00 Лукашенко вступился за силовиков. Услышат ли организаторы протестов прямое предупреждение президента?
Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперёд выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чём не повинных людей!
16:51 Тихановская созывает совет по трансферу власти: Берут почти всех
Можно просто заявить о своём желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь.
16:46 Лукашенко устроил провокаторам исторический ликбез.
16:25 В Минск стягивается колонна спецмашин со стороны базы спецназа.
15:36 "Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
14:51 Разоблачение провокаторов в одной картинке
Никогда не думал, что скажу спасибо Би-Би-Си за показанные кадры, демонстрирующие никчемность протеста в Минске. Я уже много раз говорил, что все картинки с протестов в Белоруссии - просто грамотно выбранные ракурсы и сюжеты. Это PR технологии. https://t.co/sKCsyZ8dJG
— Borisenko (@borisenkodmitr) August 15, 2020
14:34 Разговор Лукашенко и Путина. Версия Кремля:
Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.
В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии.
13.28 Найдите 10 отличий белорусского "майдана".
Отдельно забавляет невозможность найти десять отличий во всех этих революциях.

Цветочки ОМОНу, фотки с обнимашками, одинаковый вой соу-коллд свободного мира, скоординированное возмущение разных там поляков и есов, сеточки в соцсеточках, требования переголосовать.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 15, 2020
13:04 Лукашенко созвонился с Путиным. Главная тема беседы - ситуация в Белоруссии.
12:45 Похороны несостоявшегося террориста в Минске. Народ по примеру американцев заставили встать на колено.
Россия сможет уничтожить США за несколько минут - эксперт
12:05 Лукашенко сделал жёсткое предупреждение бастующим и заявил о необходимости поговорить о ситуации в республике с Путиным.
Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси.
11:03 "Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом.

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