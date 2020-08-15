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О, BLM: Минск подхватил коленопреклонённый вирус США - трансляция
15 августа 2020, 22:00 • 58 • Политика
Протестующие в Минске подхватили мощный американский челлендж-вирус BLM: во время прощания с погибшим, в чьих руках, по официальной версии, взорвалась бомба, толпа встала на колени. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. И уже через короткое время состоялся телефонный разговор двух лидеров. Царьград ведёт текстовую трансляцию событий в республике.
События в Минске после прошедших президентских выборов всё быстрее катятся по западным протестным рельсам. И слышны не только призывы организаторов протеста к забастовкам на местных предприятиях, но и активно внедряются BLM-технологии.
Среди них и американский коленопреклонённый "вирус", который был подхвачен толпой, пришедшей проститься с человеком, едва не устроившим мощный взрыв во время первых акций протеста. Бомба, напомним, по официальной версии, взорвалась в руках у мужчины, который всего несколько метров не дошёл до силовиков.
Проститься с ним пришло много желающих, несмотря на просьбу родных погибшего не устраивать подобных массовых сборищ. И, судя по происходящему во время прощания, из парня явно готовятся сделать героя - второго Джорджа Флойда. Особенно если учесть, что на асфальт народ стал активно приземляться после прозвучавшей команды: "На колено!"
На фоне обостряющейся с каждым днём ситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил о необходимости созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить происходящее.
"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита Беларуси - это не меньше чем защита Союзного государства", - пояснил глава РБ.
К слову, ждать Лукашенко не стал и уже через некоторое время анонсированный им телефонный разговор состоялся.
Тем временем к протестующим подключились и звёзды шоу-бизнеса. Участники группы "Би-2" не удержались и тоже высказались о протестах у себя в Instagram. Хоть парни родом из республики, но давно живут и работают в России. Правда, в отличие от протестующих, не требуют, а просят.
"Мы просим прекратить насилие против мирного народа", - говорится в сообщении группы. Вот только будет ли "мирный народ" протестовать по майданным западным методичкам?
Царьград ведёт текстовую трансляцию событий в республике. Подробнее о произошедших накануне в Белоруссии событиях можно прочитать здесь.
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