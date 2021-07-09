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О «блестящей работе» ПВО НАТО в Литве

09 июля 2021, 20:55  •  263 • Война
Если не хотят по-другому, пусть бегают в бомбоубежище
В российском Генштабе, полагают литовские политики, служат генералы, не отдающие себе отчета в последствиях собственных дел. Уж если Россия постоянно заявляет о своей приверженности к миру, то пусть ведет себя смирно, а не подвергает испытаниям нервную систему лидеров НАТО.
Ведь генералы в русском Генштабе знали, что Литву посещает премьер Испании Педро Санчес, которому невтерпеж было посмотреть, как там служат пилоты семи «еврофайтеров», мужественно защищающие рубежи гордой Литовской Республики. Знали, знали в Генштабе, когда произойдет пресс-конференция Педро Санчеса и литовского президента Гитанаса Науседы перед строем пилотов этих истребителей-бомбардировщиков. Знали и не запретили полет русских Су-24 неподалеку от литовской границы. Правда, в международном пространстве.
О появлении в воздухе вражеской силы обоим президентам было объявлено в разгар пресс-конференции, и они помчались в бомбоубежище, чтобы сохранить себя для истории. Пресс-конференция о доблестных воинах НАТО прервалась на полуслове.
Тут же (через 15 минут, когда «сушки» ушли далеко от Литвы) в небо орлами взмыли два «еврофайтера» под управлением испанских пилотов и пустились за ними вдогонку. Они героически приблизились к русским, чтобы опознать их принадлежность, и затем вернулись на аэродром. Вскоре пресс-конференция возобновилась, и стороны сообщили миру о том, что налаженная система ПВО НАТО в Литве показала себя блестяще. Правда, не уточнили, зачем полезли прятаться в бункер. Видимо, понимали, что за 15 минут подготовки к взлету «еврофайтеров» могло случиться много чего нежелательного, несмотря на «блестящую» систему. Хотя русские, вообще-то, проводили тренировочный полет и никого пугать не хотели.
Литовское министерство обороны с особым возмущением заявило, что русские самолеты летели с выключенными транспондерами, никаких сигналов опознавания не подавали и на запросы службы слежения не отвечали. В общем, в медвежьей русской манере. Наверное, в литовском МО плохо знают историю вопроса полетов над Балтикой. Иначе не возмущались бы так горячо.
21 сентября 2016 г. Россия вышла с предложением в адрес США, в котором было заявлено об «учёте взаимных озабоченностей» в связи с полётами российских и натовских самолётов над Балтикой. Это был ответ на постоянные жалобы министерств обороны стран Балтии и Польши о том, что практически ежедневно очередной российский самолёт летит над Балтикой с выключенным транспондером. Москва предложила очень простое решение: ни один военный самолёт НАТО или России не должен осуществлять полёты над Балтийским морем с отключенным транспондером. Однако генералы НАТО отвергли предложение. И как ловко они это сделали! Мол, «таких мер будет недостаточно», не о чем разговаривать.
Суть отговорки очевидна: НАТО не намерена делать свою активность в воздушном пространстве над Балтикой прозрачной. Здесь масса планов, учений, передислокаций и прочих военных утех. И всё это под контролем русских? Да никогда!
Демонстрируются все тот же комплекс превосходства, всё та же двойная мораль. По-видимому, «достаточными мерами» для США был бы полный запрет полётов ВКС РФ над Балтийским морем, а натовские истребители, бомбардировщики и самолёты-разведчики могли бы летать где угодно и когда угодно. Например, в феврале 2020 г. в воздушном пространстве над Балтикой появились сразу 5 самолетов-разведчиков НАТО в сопровождении самолета АВАКС, которые в режиме радиомолчания «утюжили» российскую границу своими приборами. По мнению специалистов, такие операции проводятся в преддверии нападения.
Российскому Генштабу остается только гадать, являются ли такие маневры учебными или за ними стоит что-то более серьезное. В любом случае они приводят к росту военной напряженности. Об этом говорит и ход учений НАТО Baltops, которые только что закончились. На них среди прочих задач отрабатывалось совместное нанесение ударов по береговым и морским целям, изоляция отдельных районов акватории РФ. Уже в первые дни учений над Балтикой курсировал американский стратегический бомбардировщик B-52H под эскортом истребителей F-16 датских и нидерландских ВВС и шведских Saab JAS-39 Gripen.
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что применение Пентагоном в маневрах Baltops бомбардировщика B-52H, способного нести ядерные боеприпасы, это очередная провокация. В прошлом году такие бомбардировщики отрабатывали ракетные удары по объектам в Калининградской области и на западных рубежах России. Поэтому обвинения РФ в нарушениях требований НАТО нелепо. Они больше отражают ту манеру мышления, которую немцы зовут wunschdenken (мыслить желаемым), и приводят к неизбежному: бегству именитых политиков в бомбоубежище на собственной авиабазе в случае появления в воздухе русских.
Но если не хотят по-другому, пусть бегают.
Фото: lithuaniatribune.com
Дмитрий СЕДОВ

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