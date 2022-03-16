О биологических лабораториях двойного назначения в бывших советских республиках

Что ещё покрыто мраком тайны?

По поводу военно-биологических лабораторий, развёрнутых Министерством обороны США в бывших советских республиках, существуют два устойчивых мнения. Первое: Соединённые Штаты после развала СССР обеспокоены, во-первых, условиями хранения патогенов и, во-вторых, не исключают вероятность биологической атаки на Америку. Оттого и вкладываются десятки и сотни миллионов американских долларов в биолаборатории в Армении, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Молдове, на Украине – дескать, ТАМ возможны утечки в окружающую среду опасных штаммов микроорганизмов.

При этом не объясняется, каким образом, например, Армения или Узбекистан могут организовать биологическую атаку на США. И почему лаборатории в основном располагаются в больших городах с высокой плотностью населения или на близком от них расстоянии: ведь логичнее, коль существует даже минимальная угроза утечки патогенов, строить такие объекты в пустынной местности, чтобы исключить вероятность эпидемии. Кроме того, участие Пентагона в проекте «снижения угроз» вызывает сильные подозрения в том, что деятельность референс-лабораторий – двойного назначения. В этом и состоит второе мнение: американские биологические программы в постсоветских государствах – это способ обойти Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении 1972 года.

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В Узбекистане первая национальная референс-лаборатория открылась в 2007 году в Ташкенте. В 2011 году ещё две – в Андижане и Фергане, в 2016-м – в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория). Все они созданы за деньги Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA), подразделения Министерства обороны США. Сеть лабораторий в Узбекистане намного шире, биолаборатории есть в Бухаре и Сурхандарье, Каракалпакстане и Самаркандской и Ташкентской областях. Однако известно об этих объектах крайне мало – их деятельность многие годы была скрыта от общественности.

В августе 2011 года в Ташкентской области вдруг вспыхнуло неизвестное заболевание, симптоматически очень похожее на холеру. Врачи не комментировали ситуацию, хотя только за сутки 31 августа в больницу городка Янгиюль поступили 70 заболевших. «Некоторых пациентов привозили сюда в настолько тяжелом состоянии, что из-за резко упавшего давления они переставали дышать. Врачи бежали к ним, на лестницах, в коридорах, возле машин скорой помощи делали им немедленное искусственное дыхание. Накрывали халатом рот и вдыхали в них жизнь», – рассказывали на условиях анонимности медики. При этом информация о локальной эпидемии максимально ограничивалась.

В 2012 г. Узбекистан накрыло новое заболевание, которое враз унесло жизни более десятка человек. Тогда старшая дочь бывшего главы узбекского государства Гульнара Каримова упрекала чиновников от медицины в бездействии – они практически не занимались выяснением причин гибели людей от неизвестного вируса.

Весной 2017 года в Ташкенте началась эпидемия ветряной оспы (по-узбекски – «сув-чечак»). Однако в больницах врачи указывали другой диагноз – «аллергический дерматит», чтобы скрыть распространение болезни, поражавшей и детей, и взрослых.

Достоверной статистики инфекционных заболеваний в Узбекистане не существует, на бумаге вспышки опасных заболеваний неизвестной природы превращаются в «единичные случаи». Выглядит это как минимум странно при постоянных занятиях DTRA «уменьшением биологических угроз».

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…В сентябре 2005 года в Chicago Tribune вышла статья «США получает из бывшей советской республики патогенные микроорганизмы». Американская газета рассказывала: «Более 60 опасных и смертоносных видов бактерий, являющихся наследием масштабной программы бывшего Советского Союза по вопросам биологического оружия, были перевезены из Азербайджана в США… Это было одним из шагов совместной борьбы двух стран против угрозы биологического терроризма. Образцы бактерий, в том числе виды, вызывающие чуму и сибирскую язву, в рамках секретной миссии были доставлены из Баку в США на военном самолете».

На самом же деле Азербайджан отдал в Америку 124 образца 62 уникальных видов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других опасных болезней, образцы были перевезены в Институт патологии вооружённых сил США (Вашингтон). Известно также, что свои коллекции патогенов передали Соединённым Штатам и другие бывшие республики СССР, в частности Украина и Грузия.

После распада СССР Азербайджан получил в наследство «противочумную» сеть объектов, состоящую из 6 НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций. Работали здесь не только с чумой, но и с рядом других опасных инфекций – бруцеллёзом, сибирской язвой, туляремией и другими патогенами. Ставшую практически безхозной (как и в других бывших республиках Союза) структуру уже в 90-х включили в поле своего зрения Соединённые Штаты. В 2005 году Министерство обороны США подписало с Азербайджаном соглашение «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». И работа по «уменьшению биологических угроз» закипела!

Строительство центральной референс-лаборатории (CRL) в Баку было завершено в 2013 году – она специализируется на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Разумеется, деньги (около $170 млн) на обновление сети азербайджанских биолабораторий расходовало всё то же Министерство обороны США, в частности DTRA.

Ранее, в 2012 году была открыта биолаборатория Министерства обороны Азербайджана – также за деньги DTRA – по программе Пентагона «совместного биологического участия». В 2018 году было известно уже о восьми биолабораториях на территории республики.

Кроме того, были построены и модернизированы десятки станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана в тех же рамках сотрудничества с американцами. То есть на территории азербайджанского государства Министерство обороны США развивает сеть, нацеленную на исследования патогенов и биомониторинг. Если во времена СССР наличие такой сети в советской республике выглядело всецело логично, то теперь цели создаваемого американцами исследовательского биокомплекса за пределами США не объяснишь заботой о сохранности патогенов или благотворительностью.

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Во всех бывших советских республиках, где Министерство обороны США строит свои «биологические сети» (не только на Украине или в Азербайджане), схема одна и та же: создаются и полевые станции биологического мониторинга. И всё это остаётся покрыто мраком тайны. Например, на Украине, напичканной военно-биологическими лабораториями и пережившей вспышки и эпидемии серьёзнейших заболеваний и у людей, и у животных, невозможно отыскать в прессе расследований на тему биологических угроз (в СМИ выплеснулся разве что скандал со строительством биолаборатории под Харьковом, в Мерефе, когда начались протесты жителей; всё остальное покрыто мраком тайны, хотя африканская чума регулярно косит поголовье свиней, птичий грипп убивает куриный экспорт, а жизни и здоровье граждан Украины то и дело уносят известные и «неизвестные» вирусы). И в это время в республике действуют биолаборатории и полевые станции США (последние – на базе уничтоженной СЭС), призванные якобы «уменьшать биологические угрозы»!

Конечно, сложно представить, что и в странах-членах ОДКБ могут существовать лаборатории, нацеленные на создание биологического оружия. Однако США и не проявляют настойчивости в этом вопросе: на каком-то этапе вполне достаточно изучения влияния патогенов на генофонд, а изобретать вирусы и бактерии с необходимыми свойствами можно и в другом месте. Главное – иметь необходимые данные. Учитывая сложности выявления источника биологического заражения, всегда можно списать эпидемию на перелётных птиц, диких животных, насекомых или грязную воду. А с приходом к власти других правительств (вспомним вооружённый переворот 2014 года на Украине и неоднократные попытки расшатать ситуацию в Армении и Казахстане) может пригодиться и двойное назначение уже созданных биосетей.

В проект Алматинской CRL в Казахстане американцы направили около $130 млн. С благородной, оказывается, целью – «предупредить [биологические угрозы] на дальних подступах от Америки», как утверждал бывший директор Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций, на базе которого построена CRL.

Биологическую лабораторию в Алматы называют стратегическим «информационно-аналитическим ресурсом», «крупной исследовательской базой». Это 4-этажное здание высокой сейсмоустойчивости, оснащённое многоуровневой охраной. Лаборатория ориентирована на «уменьшение биологических угроз» не только в Казахстане, но и «во всём регионе»: именно так определена задача Алматинской CRL в видеоматериале, посвящённом введению её в эксплуатацию. Ещё пять биолабораторий созданы США в Казахстане с привязкой к научным центрам республики.

О мирной миссии референс-лабораторий долго говорили на официальном уровне и в Армении: здесь в 2016-2017 годах запустилась в работу военно-биологическая сеть с центрами в Ереване, в Гюмри, Иджеване и трёх областях – Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской.

Грузия в 2002 году подписала с Министерством обороны США типовое соглашение с мутным названием «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере», в 2003 году его ратифицировал грузинский парламент. В сентябре 2004-го в Тбилиси приехал американский сенатор Ричард Лугар, итогом этого визита стала договорённость о создании Центра общественного здоровья (биолаборатории) под Тбилиси в посёлке Алексеевка, неподалёку от международного аэропорта. Странный выбор места для строительства биологически опасного объекта. В 2006 году, когда биолаборатория, по официальным данным, ещё находилась в процессе создания, там уже велись исследования, а после очередного визита сенатора, именем которого названа программа «сокращения биологических угроз», парламент Грузии засекретил деятельность Центра Лугара.

Вот так, по крупицам, можно восстановить полный план действий Пентагона по плетению сетей биологических объектов в бывших советских республиках: сперва в 90-х подписывались общие соглашения о разоружении, в 2000-х – конкретные соглашения «о сотрудничестве», следом за ними Министерство обороны США принималось строить и модернизировать биолаборатории и биостанции (а там, где власть сменилась на проамериканскую, исследования и мониторинг начинались одновременно с созданием биосети). Об угрозах биолабораторий заговорили только в последние несколько лет.

Интересно, что биолаборатория в грузинской Алексеевке, которая была введена в эксплуатацию в 2011 году, до 2013 года вообще не была подконтрольна правительству Грузии и работала на задачи Института Уолтера Рида армии США. В военной литературе он значился как «действующее за рубежом исследовательское подразделение». В двойном назначении этой биолаборатории нет ни малейших сомнений. Что до стоимости объекта, грузинские чиновники сначала называли цифру $15 млн, со временем она выросла до $95 млн, а позднее в СМИ всплыли данные о $250-300 млн, потраченных Пентагоном то ли на один Центр Лугара, то ли на весь грузинский проект «уменьшения биологических угроз», включающий объекты в Тбилиси, Кутаиси, Кобулети и сопутствующую сеть биостанций.

Учитывая секретность объекта в Алексеевке и отсутствие должного государственного контроля, невозможно установить его истинную стоимость и характер проводимых в биолаборатории исследований.

Первым, кто обнародовал информацию об угрозах проекта Лугара в Грузии, был советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, американский журналист Джеффри Сильверман. «В лаборатории Лугара, расположенной в окрестностях Тбилиси, производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении», – рассказывал журналист.

В России обвиняли грузинскую сеть биолабораторий в занесении на российскую территорию африканской чумы свиней. А в Абхазии «вдруг» обнаружили смертоносных комаров. «Недавно в Абхазии были зафиксированы случаи появления комаров – переносчиков вируса Зика. Никогда в северном полушарии они вообще не появлялись. Это исключительно южноамериканский комар. Но тем не менее он уже появился, и это неспроста. Это вирус, сконструированный в лаборатории. И даже можно сказать в какой. В американской лаборатории», – говорит микробиолог Игорь Никулин.