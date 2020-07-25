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О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии

25 июля 2020, 11:05  •  146 • В мире
За кем останется последнее слово?
Европейский союз был задуман как определённый сдерживающий механизм, который не позволит Германии проявлять собственную инициативу во внешней и общеевропейской политике. Однако события последних недель показывают, что в вопросах внешней политики и внешней экономической политики Берлин становится всё более самостоятелен.
5 мая 2020 г. Конституционный суд Германии издал беспрецедентное постановление, которое оспаривает авторитет Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Европейского суда.
Конституционный суд Германии (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), заседающий в Карлсруэ, постановил, что практика покупки ЕЦ огромных объёмов государственных облигаций («количественные смягчения») является незаконной в соответствии с законодательством Германии, поскольку ни правительство Германии, ни парламент Германии не подписывали решения по таким покупкам.
Европейский центральный банк приобрёл государственный долг на сумму 2,7 трлн евро (3,2 трлн долларов) в целях стабилизации еврозоны во время европейского кризиса, когда он запустил программу стимулирования, известную как программу закупок в государственном секторе. ЕЦБ утверждает, что крупномасштабные покупки государственных облигаций являются денежным стимулом, необходимым для оживления экономики еврозоны. Критики, наоборот, считают, что покупки облигаций наводнили рынки дешёвыми деньгами и стимулировали чрезмерные расходы правительств, особенно в обременённой долгами Южной Европе.
В постановлении Конституционного суда Германии (постановление занимает 110 страниц) указывается, что ЕЦБ не смог оправдать массовые покупки облигаций и эти покупки не соответствуют «принципу соразмерности», зафиксированному в статье 5 Договора Европейского союза. Принцип соразмерности предусматривает, что действия ЕС должны ограничиваться тем, что необходимо для достижения цели и регулирует осуществление полномочий, предоставленных государствами-членами Европейскому союзу.
Конституционный суд Германии обязал Центральный банк Германии прекратить участие в программе покупки облигаций, если ЕЦБ не докажет в течение трёх месяцев (к 5 августу 2020 года) «соразмерность» своих действий. Без участия Германии программа может провалиться.
Немецкий суд обвинил также Европейский суд в «превышении своего судебного мандата». В декабре 2018 года Европейский суд вынес решение в пользу программы покупки облигаций ЕЦБ. Судьи в Карлсруэ заявили, что решение Европейского суда является ultra vires (выходит за рамки полномочий) и, следовательно, не является обязательным.
Решение Конституционного суда Германии, совпавшее по времени с распространением коронавируса, создало чрезвычайную юридическую неопределённость в момент, когда Европа уже испытывала серьёзные экономические удары. Италия и Испания, например, пострадали от эпидемии больше других европейских стран и больше других зависят от поддержки ЕЦБ. Экономисты предупреждают, что, если Европейский центральный банк прекратит закупку государственных облигаций, это толкнёт Италию и Испанию к дефолту и может привести к распаду еврозоны.
Постановление Конституционного суда Германии в Карлсруэ от 5 мая 2020 года открывает новую фазу обострённых дебатов о разделении компетенций и о соотношении национального и наднационального уровней управления в Европе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась категорически. Она заявила, что Германия не имеет законного права оспаривать решения органов Евросоюза, и пригрозила судебным иском: «Европейская комиссия придерживается трех основных принципов: то, что денежно-кредитная политика является вопросом исключительной компетенции ЕС; то, что законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, и то, что решения Европейского суда являются обязательными для всех национальных судов... Последнее слово в законодательстве ЕС всегда говорят в Люксембурге. И больше нигде...»
Глава ЕЦБ Кристина Лагард в свою очередь заявила: «Мы являемся независимым учреждением, подотчетным Европейскому парламенту, и у нас есть мандат на нашу деятельность. Мы будем продолжать делать все, что нужно... для выполнения этого мандата».
А в пресс-релизе Европейского суда сказано, что Германия не имеет соответствующей юрисдикции: «Только Суд, который был создан государствами-членами ЕС обладает юрисдикцией принимать решение о том, что действие института ЕС противоречит законодательству ЕС. Расхождения между судами государств-членов относительно законности таких актов действительно могут поставить под угрозу единство правопорядка ЕС и умалить правовую определенность… Национальные суды обязаны обеспечивать полное соблюдение законодательства ЕС».
Из всех этих заявлений следует, что между Брюсселем и Берлином наметилось открытое противостояние. Пока что на почве правовых разногласий. До истечения срока ультиматума, поставленного Конституционным судом Германии, остаётся несколько дней. При этом в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года Германия является государством – председателем Совета Европейского союза, которое на период своего председательства имеет право принятия общих решений ЕС.
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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