О белорусско-российских учениях и «вторжении» на Украину

После того как российские войска покинут Белоруссию, политическим авантюристам придется искать объяснение тому, что они говорили

Проходящие в Белоруссии 10-22 февраля совместные белорусско-российские военные учения «Союзная решимость – 2022» вызвали серьёзный резонанс еще до их начала. Вокруг манёвров возникло множество спекуляций. Утверждалось, что учения будут использованы Россией для «агрессии» против Украины.

Начала распространяться дезинформация о датах «вторжения» российских войск, об участии во вторжении белорусской армии. Включились в нагнетание обстановки и представители белорусской оппозиции, осевшие за рубежом. При этом пропаганда оппонентов Александра Лукашенко имела особенности, которые отличали ее от общей западной пропаганды.

С одной стороны, беглые белорусские оппозиционеры полностью поддерживают основной нарратив Запада о том, что учения являются одним из этапов подготовки российской «агрессии» в отношении Украины. Упор, правда, делается не столько на даты «вторжения» и количество российских военнослужащих, прибывших в Белоруссию, сколько на позицию Лукашенко и особенностях сценария «Союзной решимости – 2022». Дескать, в недавнем интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву белорусский лидер заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе армия Белоруссии поведет себя «точно так же, как российская», что при нарушении «красных линий» по Украине может быть нанесен удар «всем, что только есть». Лукашенко заметил также, что в случае войны с Украиной, она продлится «максимум три-четыре дня», потому что «там некому будет против нас воевать». Правда, потом Лукашенко заявил, что воевать с Украиной никто не собирается, по крайней мере до тех пор, пока Киев сам не развяжет военные действия.

Доказательством готовящейся российской «агрессии» белорусские оппозиционеры изображали сценарий учений и места их проведения. Согласно замыслу «Союзной решимости – 2022», войска отрабатывают отражение агрессии со стороны коалиции «западных», которые после провала госпереворота в Республике Полесье (аналог Белоруссии) решили организовать интервенцию со стороны Республики Днепровия (аналог Украины). В ответ белорусско-российские подразделения должны сдержать агрессию и перейти в контрнаступление. Датой российского «нападения» на Украину было названо 16 февраля – середина второй фазы учений.

Оппозиционеры отмечали, что учения проходят на южном и юго-западном направлении, чего раньше не было. Три полигона находятся в Брестской области, один в Могилевской, ещё один в Гродненской. Вбрасывались слухи о том, что российские войска были замечены вдали от заявленных мест учений, в частности в Гомельской области, которая граничит с Украиной. Это подтверждалось якобы снимками со спутников и «сообщениями очевидцев». Главной задачей было создать образ России и Белоруссии как агрессоров.

С другой стороны, белорусская оппозиция решила использовать ситуацию вокруг учений в собственных целях, лишь косвенно связанных с интересами западных «хозяев игры». Противники Лукашенко заявили, что военные учения – это оккупация Белоруссии Россией, а белорусские власти используют учения для создания благоприятной обстановки на конституционном референдуме 27 февраля. Об этом твердил, в частности, Зенон Позняк, создатель русофобской партии «Белорусский народный фронт». Позже его слова подхватили другие противники Лукашенко, а также западные СМИ. Стержнем их заявлений было утверждение о том, что белорусский президент превращает страну в «крепость Путина» и опору Русского мира. Россия именовалась «жандармом», призванным поддержать Лукашенко в случае обострения ситуации в Белоруссии в период конституционной реформы и после нее. Повторялись утверждения о том, что референдум 27 февраля будет проведен «на штыках» российской армии, после чего Москва «задушит белорусскую независимость» и заставит Лукашенко «выполнить все обещания по интеграции, а затем провести транзит власти в пользу пророссийской, полностью контролируемой Москвой фигуры».

Светлана Тихановская, например, заявляла, что «видео и фото военной техники, появляющейся по всей стране» используются властями республики для того, «чтобы приучить белорусов к мысли о войне, отвлечь внимание от кризиса, беззакония, увольнений, от тысяч людей в тюрьмах по политическим мотивам».

Подобные заявления со стороны оппозиционеров слышны практически каждый день, и все они преследуют одну цель – создать негативный образ Лукашенко, на фоне которого «западные миротворцы» и поддерживаемые ими противники белорусского лидера выставляются единственными гарантами мира и независимости Белоруссии.

Однако белорусы спокойно относятся к проходящим на территории республики учениям. Более того, потакание американской версии украинского кризиса привело к тому, что белорусские оппозиционеры угодили в неловкое положение: украинские пограничники стали отказывать во въезде в страну многим из них, что вызвало нешуточную волну возмущения, на которую в Киеве не отреагировали. Если к этому добавить отсутствие положительной динамики в отношении белорусов к противникам Лукашенко, бежавшим из республики, то можно видеть, что ни одна из поставленных оппозиционерами целей не достигнута.

Короче, попытки оппозиционной части белорусского общества повысить свой статус среди белорусов за счёт увеличения накала русофобии, провалились. Единственное, чем могут похвастаться противники Александра Лукашенко, это сохранение интереса к ним на Западе (например, Тихановскую пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности), а значит, продолжение их финансирования из Вашингтона и Брюсселя.