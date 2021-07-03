NZZ: Минск закрывает дверь в Евросоюз

Неожиданно для Брюсселя страна на окраине Евросоюза превратилась в угрозу безопасности и лишь потому, что отказывается задерживать мигрантов, спешащих в Европу

Введя очередной пакет санкций в отношении Белоруссии, ЕС получил кучу проблем для себя.

После того как Евросоюз ввёл очередной пакет санкций и пообещал, что за этим пакетом последуют и другие, Минск объявил о том, что приостанавливает членство в проекте Евросоюза «Восточное партнёрство» и подумает о том, чтобы также ввести санкции в отношении Европы, сообщает ежедневная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Инициатива Евросоюза, выдвинутая ещё в 2009 году, предполагает щедрую экономическую помощь шести постсоветским государствам в обмен на проводимые там политические реформы. Однако в случае с Белоруссией такое сотрудничество практически не работало и нельзя сказать, что эта страна понесёт какие-то непредвиденные убытки. Более значимым для Брюсселя является то, что Минск больше не хочет участвовать в борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью и приостановил действие соответствующего соглашения о реадмиссии с Евросоюзом», – пишет.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия всегда ответственно подходила к вопросу охраны границ и не пропускала в Евросоюз ни наркотики, ни мигрантов и беженцев. Теперь же он предлагает заняться этим Брюсселю, отмечает издание и напоминает, что Белоруссия граничит с тремя странами ЕС – Польшей, Литвой и Латвией.

Первой забила тревогу Литва. В Вильнюсе утверждают, что власти соседней страны специально переправляют через белорусско-литовскую границу беженцев с Ближнего Востока – в основном из Ирака, Сирии и Афганистана. Маленькая Литва уже обратилась за помощью в европейское агентство Frontex по охране границ.

«Фактический выход из «Восточного партнёрства» является для Минска в первую очередь символическим актом. Участие страны в этом проекте было частью её сближения с Западом. Однако прошлый год показал, насколько ограниченным было влияние Брюсселя на режим Лукашенко. С тех пор никаких денежных средств больше не выделялось и значение этого партнёрства в основном ограничилось символической поддержкой либеральных настроений. Теперь и это делать будет всё труднее – белорусский представитель при ЕС отозван, а представителям Евросоюза отказывают во въезде в страну», – пишут авторы статьи журналисты издания Маркус Акерет (Markus Ackeret) и Даниэль Штайнфорт (Daniel Steinvorth).

Но и это ещё не всё: Минск угрожает ввести экономические санкции в отношении европейских компаний, однако авторы статьи полагают, что этого не произойдёт, ведь в таком случае компании Евросоюза могут понести ущерб, а на такой поворот событий в Брюсселе никто не рассчитывал.

«Режим Лукашенко не посмеет вводить экономические санкции, ведь в таком случае самый большой ущерб он нанесёт себе», – успокаивает своих читателей Neue Zürcher Zeitung.

А далее следует большой перечень европейских санкций, введённых после ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Издание отмечает, что санкционный режим в отношении Белоруссии сопоставим разве что с санкциями против Сирии. И делает вывод: совершенно внезапно из просто политически проблемного случая на окраине Евросоюза небольшая страна Белоруссия превратилась в угрозу безопасности для всей Европы. Точнее, Европа сама этого добилась неуёмной тягой к санкциям и вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Видимо, в ЕС не ждали возвращения бумеранга.