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«Нью-Дели заинтересован в этом самолёте»: как сделка по покупке у России истребителей МиГ-29 может усилить индийские ВВС

04 февраля 2021, 08:05  •  240 • В мире
Правительство Индии приняло решение приобрести у Москвы 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать 59 таких самолётов. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов. Ранее сделку с РФ одобрил Совет по оборонным закупкам государства. Как говорят эксперты, заказ новой партии «двадцать девятых» продиктован высокой эффективностью этих машин и планами руководства Индии по обновлению боевого авиапарка.
 
МиГ-29 индийских ВВС на авиабазе в Бангалоре AFP © MANJUNATH KIRAN
 

Правительство Индии решило приобрести у РФ 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать 59 таких самолётов. Об этом сообщил «Интерфаксу» на выставке Aero India 2021 в Бангалоре замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

«Предложение на поставку 21 самолёта и модернизацию 59 самолётов МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индия принято решение о закупке указанных самолётов», — сказал Дрожжов.

В начале июля 2020 года приобретение 21 МиГ-29 наряду с модернизацией 59 самолётов, входящих в состав индийских авиационных частей, было одобрено Советом по оборонным закупкам страны. На эти цели Нью-Дели направит 74,1 млрд рупий (чуть более $1 млрд по текущему курсу).

В беседе с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал предсказуемым решение правительства Индии обновить и увеличить парк МиГ-29. По его словам, армия республики накопила большой опыт эксплуатации и обслуживания этих машин.

«У Индии есть подготовленные кадры, опыт и инфраструктура для обслуживания «двадцать девятых». Я думаю, что Нью-Дели закупит партию радикально модернизированных самолётов с новой электроникой, вооружением. Это будет наиболее оптимальный вариант сделки для Индии. Каких-то сложностей с освоением этих истребителей в войсках не возникнет», — пояснил Кашин.

Боевая мощь и живучесть

 

В настоящее время Москва предлагает зарубежным партнёрам глубоко модернизированную версию МиГ-29. Самолёт под обозначением МиГ-29М/М2 способен на девяти точках подвески поднимать в воздух 6,5 т боеприпасов и уничтожать воздушные и наземные цели.

По данным «Рособоронэкспорта», МиГ-29М/М2 эффективны в решении задач по прикрытию войск и объектов, а также для поражения сухопутных и надводных целей на глубине 400—600 км. Самолёты отличаются высокой боевой мощью и живучестью.

  • Истребитель МиГ-29М/М2
  • © Рособоронэкспорт

«Истребители (МиГ-29М/М2. — RT) обладают автономностью действий, возможностью применения в отрыве от основного аэропорта базирования. В двухместном варианте истребитель может применяться как в боевом, так и в учебном режиме. Истребители оснащены современными бортовой авионикой, комплексом авиационного вооружения, бортовым комплексом обороны», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

МиГ-29М/М2 отличается от советского предшественника наличием более современных радиолокационных станций (РЛС) и оптико-электронных систем. Кроме того, данные машины могут применять почти все виды высокоточных боеприпасов.

Как отмечают эксперты, семейство МиГ-29 по-прежнему является одним из самых манёвренных боевых самолётов в мире благодаря интегральной аэродинамической компоновке, дающей машине высокую подъёмную силу, и двухконтурным реактивным двигателям РД-33.

Самолёты могут сопровождать десять целей и одновременно наводить на них до четырёх ракет, в том числе противокорабельные крылатые боеприпасы Х-31 и Х-35. Открытая архитектура истребителей позволяет в перспективе интегрировать в них новые средства поражения.

Одним из основных зарубежных эксплуатантов отечественных самолётов является Индия. Военно-морские силы страны используют корабельные модификации МиГ-29К/КУБ, а ВВС — как базовую версию, так и усовершенствованный вариант МиГ-29UPG.

МиГ-29UPG совершил первый полёт 4 февраля 2011 года. На самолёте установлены бортовые РЛС модернизированного семейства «Жук», станция радиоэлектронной борьбы, центральный бортовой компьютер БЦВМ-90/БЦВМ-486-2, цифровой процессор сигналов и инерциальная навигационная система с встроенным GPS-приёмником.

В арсенал истребителя входит 30-мм встроенная пушка ГШ-301 с боекомплектом 150 патронов, управляемые ракеты «воздух — воздух» типа Р-27, Р-77 (РВВ-АЕ) и Р-73. Для поражения сухопутных целей МиГ-29UPG может применять ракеты Х-25МЛ, Х-29Т, Х-29Л, авиабомбы КАБ-500кр и КАБ-500Л. Для борьбы с кораблями противника истребитель оснащается ракетами Х-31А и Х-35У. 

МиГ-29UPG не может применять тяжёлые сверхзвуковые ракеты воздушного базирования типа «БраМос», которые являются совместной российско-индийской разработкой. Однако конструкторы двух стран создают сейчас облегчённую модификацию этого боеприпаса.

  • Вооружение МиГ-29
  • © Rostec

«При меньших габаритах эта (облегчённая. — RT) ракета имеет ту же боевую эффективность, что и созданная сегодня большая ракета, которой вооружают тяжёлые истребители Су-30МКИ ВВС Индии. Но ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29. Мы планируем создать эту ракету через три года — пять лет», — заявил ранее РИА Новости управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

Как отмечает издание The Times of India, МиГ-29UPG является весьма эффективной боевой машиной. Так, бортовое оборудование самолёта способно обнаруживать танк на расстоянии 25 км, эсминец — на расстоянии 300 км, а воздушные объекты — за 120 км.

К недостаткам российского самолёта индийские аналитики относят небольшую по сравнению с западными истребителями боевую нагрузку. Однако неоспоримыми достоинствами МиГ-29UPG они называют преимущество перед другими самолётами в ближнем воздушно бою и доступную цену.

«Индия заинтересована в этом самолёте»

 

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что на протяжении более 30 лет МиГ-29 остаётся одним из лучших истребителей в мире по соотношению цены и качества. Как считает эксперт, по сравнению с западными аналогами российский самолёт очень неприхотливый и потому хорошо подходит для эксплуатации в такой стране, как Индия.

«Преимущества МиГ-29 перевешивают его отдельные недостатки. А если говорить про природно-климатические условия, то в жаркой Индии он чувствует себя как нельзя лучше. Вполне разумно, что Индия решила приобрести ещё одну партию МиГ-29», — подчеркнул Михайлов.

По мнению эксперта, Нью-Дели высоко ценит открытый характер российской политики в сфере оружейного экспорта. Как предполагает эксперт, Москва может передать Нью-Дели истребители с абсолютно новой авионикой, средствами поражения, системами управления и безопасности.

Кроме того, Михайлов считает, что в определённой степени к заключению нового контракта с Москвой Индию подтолкнули столкновения с пакистанской армией и Военно-воздушными силами в феврале — марте 2019 года. По данным Минобороны Индии, пакистанцы смогли сбить один МиГ-21.

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Василий Кашин полагает, что тревожные инциденты с Исламабадом в районе Кашмира обнажили проблему устаревания значительной части индийского авиапарка. С точки зрения эксперта закупка модернизированных МиГ-29 и других российских самолётов позволит заметно повысить боеготовность ВВС республики.

«МиГ-21, который потеряла Индия, являлся фактически антикварной моделью (самолёт был разработан в 1950-е годы. — RT). У Индии первоклассный, хорошо подготовленный лётный состав, но воевать на таких машинах без потерь нереально. Это главный урок событий 2019 года», — отметил Кашин.

Тем не менее Нью-Дели не торопится с масштабным приобретением новых самолётов. Этот парадокс эксперт объяснил очень сложной системой осуществления процедур закупки в государстве. По этой причине у Индии не всегда получается своевременно обновлять свой парк авиатехники.

«Несмотря на бюрократические проволочки, на мой взгляд, проблем с закупкой МиГ-29 не возникнет. Индия заинтересована в этом самолёте. Он намного дешевле, чем аналоги, а в модернизированном виде не будет уступать западным образцам. В Нью-Дели понимают, что МиГ-29 сможет в какой-то мере восполнить недостаток в стране современных боевых машин», — резюмировал Кашин. 

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