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NYT: Вашингтон отомстит Москве за "кибератаки"
08 марта 2021, 11:50 • 78 • Политика
США ответят России за взломы в течение трех недель
США твердо уверены, что в конце прошлого года за кибератаками на госучреждения стояла Россия. Поэтому американцы решили отомстить – в течение 21 дня Вашингтон ответит Москве. Об этом от источников в правительственных верхах разузнала газета The New York Times.
Издание утверждает, что мир ничего не заметит. Однако кибератаки якобы будут ощутимы для "разведки России, вооруженных сил и Владимира Путина". При этом одними кибератаками не обойдется. Журналисты пишут, что планируется ударить по россиянам и экономическими рестрикциями.
Именно так глава США Джо Байден решил отреагировать на "действия" России. О том, что ответ будет, не раз говорили в Белом доме с первых дней президентства демократа.
Вашингтон также планирует наказать и Пекин. Американцы считают, что хакерская группировка Hafnium, поддерживаемая властями Китая, взломала почтовые сервисы Microsoft и пыталась выкрасть некоторые данные об определенных учреждениях.
О том, что правительственные ведомства США, в том числе, например, Минфин, подверглись взлому, стало известно в декабре 2020 года. Атаки продолжались в течение нескольких месяцев – хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении SolarWinds, которое поставляет Microsoft. США тут же решили, что за кибератаками стоит Россия, а именно – хакеры Cozy Bear, работающие на СВР. Позже в корпорации заявили, что у них есть доказательства причастности России, но какие именно, сообщать не стали.
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