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NYT уличили в запрете расследований о происхождении вируса из Китая
03 августа 2021, 10:25 • 72 • Политика
Американское издание NYT запрещало расследования о коронавирусе из-за связей с финансированием из Китая.
Сотрудники американского издания New York Times пожаловались, что руководство запретило расследовать причины возникновения коронавируса.
"В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19. Мне сказали, что писать о происхождении коронавируса опасно", - рассказал британскому изданию Spectator один из сотрудников газеты.
По словам журналистов, любой материал об искусственном происхождении COVID-19 "встречал сопротивление". В издании считали, что искуственное возникновение вируса из лаборатории является конспирологической теорией, она также была запретной из-за того, что её активно поддерживал президент Дональд Трамп.
Spectator подчёркивает, что ранее в NYT активно печатались материалы в поддержку властей КНР, за что издание получало миллионы долларов от китайских коллег. Позднее редакция удалила статьи со своего сайта.
В NYT подозрения назвали смехотворными.
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