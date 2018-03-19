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NYT: Путин - тигр, а западные лидеры - вялые и бледные трусы
19 марта 2018, 05:39 • 89 • Политика
Путин побеждает на выборах в России и за её пределами.
Американские СМИ сравнивают президента России Владимира Путина с тигром, набрасывающимся на добычу, а "противостоящих" ему западных лидеров характеризуют, как вялых, бледных и неспособных на отважный шаг. Именно по этой причине глава России побеждает на выборах не только у себя на Родине, но и далеко за её пределами пишет обозреватель издания The New York Times Брет Стивенс.
Именно эти качества, по мнению обозревателя позволяют Путину раз за разом одерживать верх над своими политическими противниками как на выборах в России, так и за рубежом. По всей Европе к власти приходят политики, откровенно симпатизирующие президенту России, запугивает читателей NYT.
По мнению издания, это заслуга Путина в том, что в Италии победу на выборах одержали консерваторы из "Лига Севера" и "Движение пяти звёзд", не скрывающие своего дружественного отношения к главе России. В Австрии новым канцлером стал молодой политик Себастьян Курц. Он провинился тем, что вступил в союз с Австрийской партией свободы, которая заключила союз об обмене опытом с российской партией "Единая Россия". В Германии парламент прошла партия "Альтернатива для Германии", которая пользуется популярностью у немецких "пропутинских избирателей". Список продолжается дальше и дальше, а обозреватель находит всё новые и новые связи с Россией и лично Путиным.
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