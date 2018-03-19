NYT: Путин - тигр, а западные лидеры - вялые и бледные трусы

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Путин побеждает на выборах в России и за её пределами.

Американские СМИ сравнивают президента России Владимира Путина с тигром, набрасывающимся на добычу, а "противостоящих" ему западных лидеров характеризуют, как вялых, бледных и неспособных на отважный шаг. Именно по этой причине глава России побеждает на выборах не только у себя на Родине, но и далеко за её пределами пишет обозреватель издания The New York Times Брет Стивенс.

"Никто не может обвинить его (Путина) в том, что он вял, бледен или не хочет идти на отважный шаг. Он производит такое же впечатление, как и тигр, который бросается на добычу", - красочно описывает американец российского лидера.

Именно эти качества, по мнению обозревателя позволяют Путину раз за разом одерживать верх над своими политическими противниками как на выборах в России, так и за рубежом. По всей Европе к власти приходят политики, откровенно симпатизирующие президенту России, запугивает читателей NYT.

По мнению издания, это заслуга Путина в том, что в Италии победу на выборах одержали консерваторы из "Лига Севера" и "Движение пяти звёзд", не скрывающие своего дружественного отношения к главе России. В Австрии новым канцлером стал молодой политик Себастьян Курц. Он провинился тем, что вступил в союз с Австрийской партией свободы, которая заключила союз об обмене опытом с российской партией "Единая Россия". В Германии парламент прошла партия "Альтернатива для Германии", которая пользуется популярностью у немецких "пропутинских избирателей". Список продолжается дальше и дальше, а обозреватель находит всё новые и новые связи с Россией и лично Путиным.

"Важный вопрос заключается в том, на каких ещё выборах в ближайшие годы Путин может победить?" - пишет The New York Times.