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NYT пошла дальше в фейке про сговор России с талибами: "Найден" посредник
02 июля 2020, 13:00 • 119 • Политика
Газета New York Times пошла дальше в фейковом вбросе о сговоре России с талибами. Теперь "найден" посредник.
В очередном материале о якобы имевшем место сговоре России с боевиками движения "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) авторы заявили о главном посреднике - контрабандисте и распространителе наркотиков Рахмате Азизи. При этом газета ссылается на источники среди американских и афганских официальных лиц.
По данным NYT, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию. Отмечается, что Азизи передавал деньги от России боевикам, связанным с "Талибаном".
При этом в материале указано, что полгода назад афганская разведка провела обыски в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны "со схемой вознаграждения". Целью был Азизи, однако, по словам заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири, к моменту обысков он сбежал.
Ранее Трамп выступил с заявлением о том, что информация о сотрудничестве России с талибами в Афганистане, появившаяся ранее в The New York Times со ссылкой на спецслужбы и в том числе разведку США, не соответствует действительности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Разведка только что сообщила мне, что они не смогли признать эту информацию достоверной и поэтому не сообщили её мне или вице-президенту", - написал он.
При этом уже некоторые американские политики потребовали в связи с этим ввести санкции против России. А газета NYT продолжает бездоказательно гнуть свою линию.
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