NYT пошла дальше в фейке про сговор России с талибами: "Найден" посредник

В очередном материале о якобы имевшем место сговоре России с боевиками движения "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) авторы заявили о главном посреднике - контрабандисте и распространителе наркотиков Рахмате Азизи. При этом газета ссылается на источники среди американских и афганских официальных лиц.

По данным NYT, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию. Отмечается, что Азизи передавал деньги от России боевикам, связанным с "Талибаном".

При этом в материале указано, что полгода назад афганская разведка провела обыски в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны "со схемой вознаграждения". Целью был Азизи, однако, по словам заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири, к моменту обысков он сбежал.

Ранее Трамп выступил с заявлением о том, что информация о сотрудничестве России с талибами в Афганистане, появившаяся ранее в The New York Times со ссылкой на спецслужбы и в том числе разведку США, не соответствует действительности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Разведка только что сообщила мне, что они не смогли признать эту информацию достоверной и поэтому не сообщили её мне или вице-президенту", - написал он.

При этом уже некоторые американские политики потребовали в связи с этим ввести санкции против России. А газета NYT продолжает бездоказательно гнуть свою линию.