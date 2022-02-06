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NYT не побоялась повторить "успех" Bloomberg: Американцы вновь готовят русские войска к вторжению
06 февраля 2022, 00:10 • 111 • Политика
The New York Times решила повторить "успех" агентства Bloomberg, которое прославилось своим фейком на весь мир. Американская газета сообщила, что русские войска завершают приготовления к вторжению на Украину.
Скандал, разгоревшийся из-за "творческой деятельности" Bloomberg, похоже, никак не отразился на политике редакций поддерживающих демократов американских изданий. Они по-прежнему раскручивают фейк о "русском вторжении" вопреки отсутствию доказательств и опровержениям Москвы.
На этот раз ежедневная газета The New York Times сообщила со ссылкой на украинский источник (абсолютно все американские новости о России даются со ссылкой на источник, который нельзя проверить), что русские войска находятся на завершающей стадии подготовки к вторжению. Откуда украинский источник, даже если он действительно существует, знает о стадиях подготовки русских войск к войне, журналист уточнять не стал.
Отметим, что американские СМИ раскручивают фейк о готовящемся русском вторжении на Украину уже третий месяц. Сначала они сообщали, что Россия пойдёт в атаку в январе, потом - что в феврале. Но больше всех отличилось агентство Bloomberg, которое сообщило, что Россия уже вторглась на Украину. Очень быстро всем стало понятно, что это фейк, и некогда уважаемому изданию пришлось снимать свою статью с публикации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда Госдеп, который очень недоволен закрытием московского офиса телекомпании Deutsche Welle, выпустит доклад о фейках Bloomberg.
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