The New York Times решила повторить "успех" агентства Bloomberg, которое прославилось своим фейком на весь мир. Американская газета сообщила, что русские войска завершают приготовления к вторжению на Украину.

Скандал, разгоревшийся из-за "творческой деятельности" Bloomberg, похоже, никак не отразился на политике редакций поддерживающих демократов американских изданий. Они по-прежнему раскручивают фейк о "русском вторжении" вопреки отсутствию доказательств и опровержениям Москвы.

На этот раз ежедневная газета The New York Times сообщила со ссылкой на украинский источник (абсолютно все американские новости о России даются со ссылкой на источник, который нельзя проверить), что русские войска находятся на завершающей стадии подготовки к вторжению. Откуда украинский источник, даже если он действительно существует, знает о стадиях подготовки русских войск к войне, журналист уточнять не стал.

Отметим, что американские СМИ раскручивают фейк о готовящемся русском вторжении на Украину уже третий месяц. Сначала они сообщали, что Россия пойдёт в атаку в январе, потом - что в феврале. Но больше всех отличилось агентство Bloomberg, которое сообщило, что Россия уже вторглась на Украину. Очень быстро всем стало понятно, что это фейк, и некогда уважаемому изданию пришлось снимать свою статью с публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда Госдеп, который очень недоволен закрытием московского офиса телекомпании Deutsche Welle, выпустит доклад о фейках Bloomberg.