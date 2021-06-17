NYT назвала главное "но" встречи в Женеве

Авторы материала в одной из крупнейших американских газет New York Times назвали главное "но" встречи президентов США и России в Женеве.

По мнению журналистов, риторика между Соединёнными Штатами и Россией несколько смягчилась после состоявшегося накануне саммита в Женеве, однако напряжение всё же ощущалось. Авторы материала считают, что глава России Владимир Путин и американский президент Джо Байден "высказали общие уверения доброй воли, но было ясно, что по многим вопросам, от кибератак до прав человека, две страны глубоко разделены".

"Напряжённость была очевидна", - подчёркивается в статье.

Авторы New York Times также добавили, что Путин совершенно "без обиняков" отмёл то, что Байден считал одной из ключевых задач переговоров. Речь идёт об идее создания "защитных ограждений", "которые бы запретили некоторые атаки на критическую инфраструктуру в мирное время".