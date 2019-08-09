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NYT: Крупнейшие банки Уолл-стрит сливали конгрессу данные о связях Трампа с Россией

09 августа 2019, 10:24  •  83 • В мире
Тысячи страниц различных документов были переданы крупнейшими банками с Уолл-стрит двум комитетам конгресса США. Сведения, содержавшиеся в бумагах, раскрывали данные о гражданах России, которые тем или иным образом были связаны с Дональдом Трампом или его окружением.
По данным The Wall Street Journal, среди тысяч страниц есть и письма, пересланные по электронной почте.
Кроме финансового комитета палаты представителей, а также комитета по разведке, сведения получали сотрудники прокуратуры, в том числе офиса генпрокурора Летиции Джеймс, которую президент США обвинял в намеренном преследовании его бизнес-структур.
Среди банков, которые сливали информацию начиная с апреля текущего года, указываются Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo и Deutsche Bank.
Очередная порция документов, которые, как предполагается, могут связать Трампа с Россией, будет передана во все структуры в самое ближайшее время. При этом нет никаких сведений о том, есть ли в них данные, которые позволят обвинить Трампа или близких к нему людей в нарушении закона.
При этом ранее президент США сделал попытку перекрыть доступ к своей финансовой отчетности для властей штата и законодателей, подав иск в апелляционный суд Нью-Йорка. Прежде всего Трамп надеется, что ему удастся запретить передачу любых сведений от компании Mazars USA LLP, которая много лет занималась аудитом его фирм.
Со своей стороны, оппоненты Трампа демократы очень рассчитывают получить столь желанные сведения о том, что во время избирательной кампании какие-нибудь граждане России финансировали объекты, находящиеся в собственности у президента США.

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